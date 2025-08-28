嗚啦～「吉伊卡哇」現身COLD STONE冰淇淋！3款超可愛角色徽章帶回家

粉絲們快衝啊！「COLD STONE」今夏針對極致系列推出全新口味「QQ烤布蕾」、「脆脆烤布蕾」，並且以當紅IP「吉伊卡哇」為主視覺，透過角色杯身與插卡，帶來超級可愛的感官享受，並有「吉伊卡哇角色徽章別針」同步登場，讓粉絲將小八、兔兔、吉伊卡哇帶回家。

COLD STONE本次的全新產品自8月29日至10月2日期間限定販售。其中「QQ烤布蕾」以烤布蕾冰淇淋為主體，融入香濃焦糖醬，結合酥脆餅乾、黑糖珍Q增添咀嚼樂趣；「脆脆烤布蕾」則是烤布蕾風味冰淇淋搭配海綿蛋糕，再加入焦糖脆丁與千層酥片，增添酥脆口感，中杯255元、大杯305元。同時特別使用吉伊卡哇專屬紙杯、專屬造型湯匙與插卡（依品項搭配），送完為止。此外，更推出限量設計的「吉伊卡哇角色徽章別針」，點購「極致系列」冰淇淋，即可用99元加購1個，隨機出貨，售完為止。不僅有單點，本次同步推出「單人套餐」與「雙人套餐」，每套280、500元。

除此之外，COLD STONE還推出「蜂蜜濃霜聖代」、「草莓蜂蜜漂浮酷樂思」等特色新品，自8月29日至11月6日於16間限定門市販售。另外還有全新點心「焦糖牛奶風味爆米花」，以及三款「濃芒果」系列，包括「三重濃芒果」、「QQ濃芒果」、「莓好濃芒果」，為夏日帶來消暑滋味。