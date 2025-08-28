聽新聞
全聯推4款「情人果」甜點 酸甜解膩果肉吃得到 同場加映柴燒桂圓軟歐
熱浪來襲沒胃口，來點酸爽的情人果刺激味蕾！全聯We Sweet自8月29日起至9月25日推出以青芒果醃釀而成的「情人果系列」4款限定甜點，帶來酸甜清爽新選擇，無論中元祭祀或中秋團聚烤肉，都能增添果香與儀式感。
其中首推「情人果剉冰布丁」，情人果搭配果凍剉冰與布丁，清涼解渴，特價139元；「情人果慕斯蛋糕」以果丁、果凍、慕斯三重層次，結合香草湯種蛋糕，蓬鬆承接果香，特價99元；「情人果蒸果子」綿密蛋糕體融入酸甜風味，清爽少負擔，特價75元；「情人果大福」則將情人果包入麻糬，酸甜滋味一口爆發，優惠59元。
阪急麵包同場加映在地食材新品，「東山桂圓軟歐」以長時低溫發酵歐式麵團，拌入台南東山龍眼乾，堅持古法柴燒5天5夜，果肉厚實甘甜，與麵團融合出溫潤層次，不加糖也自然回甘，限時嘗鮮價39元。另有「明太子雙醬可頌」，外層明太子醬濃郁鹹香，內餡沙拉醬滑順；「蔓越莓乳酪軟歐」結合酸甜果乾與特製乳酪餡，香濃奶香交織果香，至9月11日前皆特價35元。
同步祭出多重優惠，8月28日購買福樂機能保久乳單筆滿89元，可享阪急麵包加購現折15元。9月25日前購買阪急麵包單筆滿79元即可獲1積分，集點加價購康寧Pyrex強化玻璃餐盤；另加碼單筆滿40元即可再獲1積分，等於消費280元就能集滿10點，免費兌換餐盤，數量有限，兌完為止。
