「100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 台北站」熱鬧慶生！9/3生日週限定活動登場

展覽話題熱度持續延燒！「100%哆啦A夢&FRIENDS 巡迴特展 台北站」開展兩個月以來吸引大批粉絲朝聖，而適逢哆啦A夢於9月3日迎來的「負87歲」生日，主辦單位聯合數位文創也加碼推出哆啦A夢生日系列活動，帶來限定的生日禮與驚喜，再度掀起一波討論熱潮。

活動一： 9月1日至9月5日的「哆啦A夢生日週」期間，凡兩人同行並配戴哆啦A夢相關配件、於社群平台發佈官方指定哆啦A夢慶生貼文圖、加入指定標註內容，即可享有440元現場購票優惠（原價490元），每人限購乙張。

活動二：9月3日當日入場觀展，每人皆可於入口處領取「100%朋友召喚鈴」造型生日卡以及展覽限定的「哆啦A夢生日帽」，營造出最熱鬧、最溫馨的生日派對氛圍。

活動三：主辦單位集結了哆啦粉絲們的心意與祝福，於展場出口處展出「哆啦A夢生日留言牆」，讓每一則暖心話語，陪伴哆啦A夢度過難忘的生日。