王品旗下青花驕9月新店連發 竹北光明商圈、台南迎賓

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
青花驕9月連展新店，先後入主新竹和台南，讓在地鄉親相當期待。王品集團/提供
青花驕9月連展新店，先後入主新竹和台南，讓在地鄉親相當期待。王品集團/提供

王品集團「青花驕麻辣鍋」首度進軍新竹，竹北光明店於9月1日盛大開幕。期間推出多重好康，回饋竹北在地鐵粉。9月1日-9月30日，憑瘋美食優惠券到店消費，即贈特色綜合丸。帶著開幕DM用餐，可得特色綜合丸或牛培根加菜好禮。9月1日-9月15日至竹北光明店用餐，點故宮四人套餐，享限時88折。

榮獲2025鍋物&中式連鎖類網路人氣標章的「青花驕」，挾帶超高人氣插旗新竹竹北，看好新竹人口結構年輕、消費力道強勁，選在美食激戰區竹北光明商圈，設立品牌第12家門店。竹北光明店即將在9月1日開幕，讓新竹鐵粉們不用再跑台北，也能嚐到九葉青花椒鮮香麻獨特魅力。

台南新光新天地店也將於9月12日接力開張品牌第13家，這也是台南首家門店，讓在地鄉親相當期待。因應未來展店，品牌將於9月8日、9月9日及9月12日在六都招募儲備店長、主廚，若通過7個月培訓、晉升店長月薪上看7萬，加上門店分紅、年終獎金等，有機會挑戰百萬年薪。

此外，「青花驕」竹北光明店9月1日開幕，也推出多樣加菜、好康寵粉，9月1日-9月30日開幕期間到竹北光明店開鍋，點餐時秀出王品瘋美食優惠券，立即能獲得特色綜合丸。或出示開幕DM也能領取特色綜合丸或是牛培根好禮。

「青花驕」以獨特的九葉青花椒麻香風味，成為麻辣鍋饕客的聚餐首選，主打鍋底青紅雙鍋(青花椒麻辣鍋、青麻椒肥牛鍋)，將湯頭辛香鮮麻提升至全新層次。還有青花驕特色綜合丸、青花椒啤酒、青花椒冰淇淋等，澎派仙氣頂級牛三拼盛宴、青花椒麻肩小排等人氣必點，絕對能讓新竹饕客大快朵頤。

「青花驕」攜手故宮打造文藝饗宴，推出故宮聯名四人套餐，亮點菜色包括復刻「青花番蓮紋盤」的「紹興酒香和牛三拼」、仿「毛公鼎」設計的「驕公鼎肩小排牛肉麵」、還有宮廷甜點「冰心琥珀綠豆糕」，每道都展現極致美學與細膩工藝。9/1-9/15到竹北光明店點故宮四人套餐，立即享88折優惠，快把握開幕慶，揪新竹好友來開涮。

故宮 消費 王品集團

