迎下半年百貨熱戰 宏匯廣場、京站秋季改裝搶市
迎戰下半年百貨熱戰，宏匯廣場、京站出招搶市。宏匯廣場於今年秋季全面展開大規模品牌調整，近30家運動休閒品牌自9月起陸續揭幕；京站9月秋季改裝迎來超過10個新櫃登場，全面引爆換季採購熱潮。
宏匯廣場繼6月底女性服飾及配件品牌大規模改裝後，下半年百貨戰局再度升溫，9月起將迎來近30家全新櫃位齊聚登場，本波改裝重點鎖定運動休閒與潮流服飾，主打「舒適、高CP值、機能穿搭」，瞄準年輕世代與上班族的日常需求，打造一站式時尚購物選擇。
宏匯廣場表示，首度亮相設櫃的品牌包含美式潮流單品「paul frank」、英國經典潮流品牌「KANGOL」、法國時尚休閒品牌「le coq sportif」、台灣次世代流行品牌「MAJOR MADE」等。改裝回歸品牌祭出開幕慶優惠，像是專為上班族設計的「襯衫工房」新品兩件七折、三件六折；極簡主義「MONTAGUT」精選商品 七折起、消費滿 5,000 元現抵500 元等。眾多開幕優惠無論是添購秋裝、打造舒適機能的休閒穿搭，或是職場新鮮人的治裝需求，都能在此一次滿足。
京站同樣迎來9月秋季改裝，將進駐多家彩妝保養、服飾配件、美食餐飲新櫃，包含主打可換衣服的手機殼CASE BANG、質感頭髮護理品牌Caprille、主打特色野菜豚肉卷的堇樂，韓國知名選品服飾NONSPACE、日本職人打造皮鞋BEE ClASSIC、日本礦物彩妝Rachel Wine，人氣手搖飲迷客夏PLUS等特色品牌，帶來嶄新購物體驗。
