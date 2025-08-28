約會誰出錢？ 五成一曾採「AA制」 七夕禮物這兩種最踩雷

明天就是七夕情人節，yes123求職網「職場戀情與七夕過節計畫調查」發現，上班族對於敏感的約會開銷分擔，五成一曾採AA制。問到七夕禮物， 最期望禮物旦親製禮、現金， 最失望禮物則玩偶、巧克力。

對於感情現況，根據yes123求職網的調查，有34.8%的青年上班族透露，目前「未婚，而且沒有男女朋友」，另外40.1%屬於「未婚，不過有男女朋友」，因此總計「未婚的」佔了74.9%；代表剩下的25.1%，屬於「目前已婚」。

再把「已婚」與「有男女朋友」的比例相加，因此現階段算是「有另一半」的，合計也占了65.2%。

今年七夕情人節，有無慶祝計畫呢？yes123求職網的調查發現，其中77.7%表示，「確定有慶祝情人節的計畫」，比例高於去年的75.2%。其餘22.3%不慶祝的，又分成：其中10.6%「冷處理，不特別慶祝情人節」；還有11.7%屬於，「兩人分隔兩地或當天要工作，沒法慶祝情人節」。

對有另一半的上班族來說，都非常期待收到禮物！根據yes123求職網調查發現，以男性上班族來說，今年「最希望」收到的七夕情人節禮物，在可複選狀況下，前五名為：「另一半親製的禮物」(37.2%)、「智慧型手機」(36%)、「情書」(34.7%)，以及「旅遊」(33.5%)、「運動用品」(31.9%)。

男性上班族「最不希望」收到的七夕禮，在可複選狀況下，前五名是：「玩偶娃娃」(34.6%)、「花束」(33.3%)、「鑽戒」(32.1%)，以及「現金或紅包」(30.5%)、「金飾」(29%)。

女性上班族部分，今年「最希望」收到的七夕情人節禮物，在可複選狀況下，前五名是：「現金或紅包」(37.7%)、「另一半親製的禮物」(36.4%)、「旅遊」(35.2%)，以及「百貨禮券」(34%)、「情書」(30.9%)。

女性上班族「最不希望」收到的七夕禮，在可複選狀況下，前五名為：「巧克力」(31.7%)、「花束」(30.5%)、「玩偶娃娃」(29.3%)，以及「化妝品或保養品」(25.6%)、「名牌包」(24.4%)。

至於約會開銷分擔，yes123求職網調查顯示，對於目前未婚，但有男女朋友的上班族來說，針對「約會支出」，「曾經」採取的付帳方式，在可複選狀況下，依序為：最常見的是「固定由男女一方出全額」(83.3%)；其次是「共同平分全額(俗稱AA制)」(50.6%)。

還有30.6%表示，曾採取過「各付各的支出，但非共同平分全額」；其餘像是「男女雙方皆出，但分成大額與小額」(20.6%)；以及少數為「輪流由男女一方出全額」(13.3%)。