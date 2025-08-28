七夕浪漫免花大錢！十大網路超人氣質感飾品 預算兩千內搞定

情人節想送出既浪漫又實用的禮物嗎？預算2千元就能入手讓女友心動的飾品！近年許多網路高人氣飾品品牌，不僅線上網購十分搶手，還提供實體店面挑選、試戴服務，深受女孩們的喜愛。

這些飾品店主打「質感X百搭」的概念，從極簡風的純銀項鍊、日常必備的珍珠耳環到充滿小心機的精緻戒指等，款式多到數不完，無論是青春少女、上班OL、文青氣質女孩、御姐型或是軟萌系，包含清新、甜美、純欲風通通都能輕鬆駕馭，為穿搭增添迷人亮點。

《網路溫度計DailyView》特別企劃「送禮溫度計」，透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，將送禮昇華成最浪漫的語言，想在七夕創造滿滿儀式感？快來看看這些高人氣飾品品牌，打造專屬的質感穿搭驚喜吧！

No.10 MIESTILO JEWELRY

由台灣設計師Penny Cheng創立的品牌，名稱源自西班牙語「My Style」，強調個人風格的重要，無論低調控或輕奢控，都能找到適合自己的心頭好。

從耳環、戒指、項鍊到手鍊都有，採用316L醫療鋼、925純銀與14K金材質等，兼具親膚性與耐久度，讓日常佩戴成為一種自在。品牌亮點就在於細膩的點綴元素，簡約中帶著焦點，不僅散發時尚感，更能長久不退流行。

購買過的網友提到，「第一眼就看中了這副Crown｜鏤空蕾絲單鑽轉珠耳環，簡單優雅的轉珠耳環，充分展現了細節藏在魔鬼的魅力」、「飾品的設計很優雅而且作工細緻，服務人員親切而且詳細介紹保養方法。不論自己配戴或要送人禮物都很推薦」、「很喜歡他們的商品，質感很好，戴出去朋友們都說好好看」。

No.9 BuCHA ACCESSORY

2016年誕生的BuCHA Accessory，由店長親自從韓國精選流行飾品，強調「Be Beautiful, Be Stylish and Be Yourself.」的品牌理念，飾品不只是裝飾，而是讓自己開心漂亮的重要關鍵。

飾品款式豐富、質感優雅，包含簡單的波浪線戒、可調式尾戒、百搭的祈願恆星耳環等，設計精緻巧妙，搭配日常穿搭或參加重要場合都恰到好處。還貼心提供免費耳針改夾或換銀針服務，讓沒有穿耳洞的女孩也能輕鬆入手；不了解矽膠夾戴法或錶帶調整教學，也可加品牌的LINE詢問。

想試戴可到「台北｜中山門市」親自體驗，網友推薦，「隱身在中山的飾品店！耳環、戒指、手鍊的款式都很有氣質店員超親切～」、「環境很棒！有香香的味道，還有戒指模特的活動超棒」。

No.8 ARTE WHITE

有Dcard卡友分享在新光三越的ARTE WHITE櫃位買了一條美國品牌Ellie Vail的18K鍍金滿鑽項鍊，「實際上身也很好看，長度剛剛好，鑽不會很死板的固定在脖子上」。

ARTE WHITE是為現代女性打造的時尚飾界，以獨特品味與精緻選品著稱，代理來自美國、加拿大、西班牙、葡萄牙、澳洲、日本及以色列等全球獨立設計師品牌，希望讓愛飾品的人接觸到世界各地的美好作品，提升自我氣質與形象。

品牌兼具美學與故事感，Pearl Fine Jewelry系列採用愛迪生牡蠣珍珠，每顆珍珠皆大而圓，色澤迷人，媲美海水珍珠；ZAGORA摩洛哥札古拉系列則以地中海陽光與文化遺產為靈感，金色紋理與珍珠交織，如交響樂般優雅精緻。此外，2023年起引入永續包裝，將環保理念融入設計，讓每一次購物體驗不僅美好，更兼具對地球的責任感。

No.7 破銅爛鐵飾品店

翻攝FB／破銅爛鐵銀飾 Inseparable Silver

自1993年創立以來，破銅爛鐵銀飾一直以「每件飾品都承載意義與情感」為核心理念，將台灣銀飾設計之美推向極致。

品牌自創THALER與Core系列，THALER系列將寶劍與稻穗結合，勇氣、智慧、榮耀與對摯愛的守護猶如騎士火炬般，照亮每段人生旅程；Core果兒系列則以純真甜美的果實為靈感，象徵在愛與希望的灌溉下綻放。同時代理日本THE KISS輕珠寶，以及國內外精選銀飾，呈現豐富多元的選擇，讓每位配戴者都能找到專屬自己的風格。

不僅販售飾品，還提供專業穿耳服務，採用美國FDA合格系統，讓顧客追求美麗，也能安心無憂。體驗穿耳服務的網友紛紛讚賞，「非常貼心，一進門就馬上詢問需要什麼服務，對小朋友很有耐心，手法很溫柔，價格也非常合理，推薦大家都可以來」、「路過臨時進去打耳洞。有不同材質的耳針可以選（價位不同）；負責打耳洞的是護理系的店員小哥，動作俐落，大約十分鐘就完成了」。

No.6 SPANCONNY 飾品控

走進SPANCONNY，水晶的光澤瞬間讓人眼睛為之一亮！這個源自「Span Confident and Young」理念的品牌，2019年成立，SPANCONNY以年輕、自信的設計為核心，打造時尚、療癒又充滿個性的日常飾品。從魚尾、星月到多彩串飾，品牌將水晶的美感與能量巧妙融合，展現獨特魅力。

其中最受矚目的亮點是全客製的CONNY系列，只要在官網預約，即可到專櫃親自挑選水晶手鍊或項鍊，透過生命靈數搭配水晶能量，串起屬於你的專屬符碼。

除了水晶飾品，SPANCONNY同時提供精選純銀系列，包含戒指、耳環、項鍊等，讓你能隨心搭配，展現專屬風格。「這家的飾品和水晶手鏈都很漂亮，設計款很有質感」、「謝謝SPANCONNY舉辦的水晶手鏈DIY活動，真的很有趣也很划算」、「耳環樣式很多，而且可以戴去洗澡」。

No.5 ME30

翻攝FB／ME30

ME30，源自地中海的蔚藍與自由精神，是一個以永續輕珠寶為核心的品牌。M代表Mediterranean，象徵蔚藍海岸的自在步調；E則承載四大E-Values——Earth Friendly、Easy-to-Wear、Equality、Elegance；30則是想傳達每個月的30天都是與自己、與生活共好、共美的機會。

以地中海風格作為靈感，將生活美學注入每一件飾品，無論是耳環、手鍊或項鍊，都以舒適、輕盈的設計理念，讓佩戴者自在展現自我。

有網友在Dcard分享4大愛上ME30的理由，「1.完全不致敏（材質都是抗過敏的，還有新興材質：鈦）、2.可以戴著洗澡（有時候真的很犯懶）、3.目前為止都沒有氧化、褪色問題、4.重視自然環保理念（培育鑽石、E珍珠）」。

品牌選擇對環境與肌膚皆無負擔的設計，從原料採購到包裝細節皆堅持永續理念，貼心提供珍珠10年保固與全系列珠寶2年保固的服務，讓美麗不僅安心，更能長久相伴。

No.4 Vacanza Accessory 假期飾品

翻攝FB／Vacanza Accessory 假期飾品

迷倒許多女孩的「Vacanza Accessory假期飾品」，整間店就彷彿一個隨時放假的美好世界，名稱來自義大利文的「假期」，正是它想帶給每個人的感受：即使在忙碌日常，也能擁有一點小確幸、一份閃耀。

除了一般門市，也在台北市中山區與REEDS Coffee聯名開了一間假期咖啡町，裝潢走流行復古風，女孩們飾品挑累了可以買咖啡吃點心，還設有「男朋友休息區」座位；近期更攜手甜點品牌Ruby's，融合飾品、甜點、空間到音樂策展的概念，打造出全新的複合式空間「crush！」，吸引許多網友的注意。

Vacanza以豐富多元的設計和親民價格，擄獲了台灣女孩與輕珠寶愛好者的心。耳環、項鍊、手鍊、戒指一應俱全，還有耳夾專區貼心照顧無耳洞的女孩；款式從青春活潑到知性優雅，再到穩重成熟都有，顧客讚美，「耳環超美的，店員服務態度很好」、「耳夾跟耳針品項都很豐富，大推」。

值得一提的是，品牌2024年提出「永續假期」理念，提供舊飾品免費換新活動，並與藝術家李霽合作，把回收飾品轉化為裝置藝術，致力於讓美麗與永續共存。

No.3 BOHO BELLE

翻攝FB／BOHO BELLE Jewelry

若說飾品是一種生活態度，那麼BOHO BELLE便是將自由靈魂與日常美感完美融合的代表。來自台北的這個手作品牌，誕生於2015年，由創辦人林妍希在大學時期親手打造。她以波西米亞風格為靈感，結合簡單、實搭的設計語言，讓每件飾品都能陪伴配戴者在平凡的日子裡閃閃發光。

BOHO BELLE最迷人的地方，就是那份「真心製作」，每件作品皆選用高品質天然石，從印度、泰國、尼泊爾遠道而來，感受寶石與靈魂的共鳴。人氣爆棚的「轉珠耳環」與「扣式耳圈」，不僅舒適好戴，還成為耳飾控的必收清單，就算是繁忙的學生與上班族，也能隨性俐落搭配。

網友評論提到，「男友知道我很喜歡這家的飾品又缺項鍊，就買項鍊當我的生日禮物」、「有時候想到會一次帶很多飾品去保養，很謝謝店員都很有耐心幫忙」。

No.2 Lucy's

在這個節奏快速的時代，Lucy's始終提醒我們—平凡的日子裡，也值得為自己挑一件飾品，享受那份簡單純粹的幸福！自2000年在師大路開設首間門市以來，Lucy's走過25個年頭，從台灣本土一路拓展至日本、香港、新加坡，成為亞洲矚目的飾品品牌。

品牌靈感源自披頭四的經典歌曲〈Lucy in the Sky with Diamonds〉，創辦人馬仲良以音樂與藝術為靈魂，將前衛、多變的設計語言注入每一件作品中。

不當流行的追隨者，要當風格的引領者！每月超過600款限量新品，讓你隨時走在趨勢尖端。愛好者提到，「完全成為Lucy’s鐵粉，東西超美設計感也很多元，常常都包同款式」、「買很多年了，飾品都很有特色，店員也很親切，而且還有會員折扣，推薦」。

No.1 BONNY & READ 飾品

翻攝FB／BONNY & READ 飾品

如果說飾品是穿搭的靈魂點綴，BONNY & READ正是時下台灣女孩心中的寶藏品牌，拿下網路聲量第一的寶座！

創立於2014年，以兩位傳奇女海盜之名為靈感，象徵著帶領女孩出海尋找專屬於自己的美麗寶物，最初以官網打入市場，到如今成為小資女心中的「質感首選」，BONNY & READ始終堅持以親民價格，找到展現自我風格的質感飾品。

具有Y2K、Y3K風格的飾品，到浪漫復古的珍珠設計，甚至貼心推出無耳洞專屬的耳夾，都讓人一再心動。更令人驚喜的是經常推出聯名活動，包含韓國香氛品牌Cosmic Mansion、寶可夢、三麗鷗，再到大甲鎮瀾宮的開運系列，還有台灣潮流插畫家Kurt Wu吳承暉的「厭世愛心」等，每一次跨界合作都掀起話題。

網友推薦提到，「挑禮物給朋友，服務&商品都很讚」、「購買官網商品尺寸不合至店舖換貨，店員完全沒有不耐，態度親切，也非常細心主動查詢欲更換的尺寸、庫存店舖資訊給我」、「服務超好的愛店～各種款式任君挑選喔」、「店員真的是太親切又超可愛，非常有耐心的講解和推薦適合的款式」。

