AI有感升級！Pixel 10 Pro XL百倍變焦超狂 「拍照指導」輕鬆拍出吸讚打卡照

Google年度新機Pixel 10系列正式上市！這次記者搶先體驗了2款新機，分別是色彩夢幻的Pixel 10冰霜紫，以及Pixel 10 Pro XL綠玉色。從外觀設計來看，新機延續了Pixel 9的外型設計，材質搭配上也沿用相同配置，Pixel 10採用亮面玻璃背蓋與霧面金屬邊框，而Pixel 10 Pro XL則是霧面玻璃背蓋搭配拋光金屬邊框，實機手感與視覺效果都相當出色，新色乍看之下雖然有些微妙，但實際上越看越討喜。

這次Pixel 10系列的升級幅度堪稱歷代最大，皆搭載了Google自研的Tensor G5晶片，由Google DeepMind共同設計開發，效能大幅躍進，操作起來更順暢。這款晶片率先運行最新的Gemini Nano模型，讓許多生成式AI功能可直接在手機上執行，能更快速地處理日常大小事。

特別是在Pixel 10 Pro XL的「專業解析變焦」功能上，AI的加持讓體驗非常有感。它能直接在Pixel相機中執行生成式AI影像模型，拍完照後即使沒有連網也能立即在手機上處理，修復並強化影像細節，生成超清晰的照片。在百倍變焦下，雖然AI處理感強烈，但總比糊成一團的畫面好太多。

Pixel 10這次也升級為3鏡頭系統，新增一顆5倍望遠鏡頭，拍照好用度直接升級。搭配AI驅動的「超解析變焦」，最高可達20倍望遠。雖然不像Pro系列能達到百倍AI變焦，但在日常生活中已相當夠用。

對於拍照苦手來說，全新的「拍照指導」功能絕對是一大福音。這項功能運用Gemini模型，能根據個人需求提供構圖與取景建議，就像隨時帶著一位攝影大師在身邊。只需切換到「相片」模式，對準場景並點擊右上角的「拍照指導」圖示，AI便會分析場景並提供3～5個拍攝建議。還可以點選「激發靈感」，讓AI幫你發想更多意想不到的拍攝角度。

建議一開始可以將場景中各種元素都放進鏡頭範圍裡進行分析，比較容易提出多元的拍攝場景選擇，還會預先給你參考縮圖，方便使用者依樣畫葫蘆跟著拍就好。

此外，去年好評的「完美合照」和「一起拍」功能也再次升級。「完美合照」只需按一次快門，Google AI就會智慧捕捉最佳時刻，甚至能自動合併成一張每個人表情都完美的照片。「一起拍」今年更進化，最多可容納19+1人的大合照，再也不怕攝影師被排除在外！

今年Google AI更深度地融入許多用戶的日常生活，去年僅支援英文的Gemini Live功能，現在已能聽懂中文，可以進行即時對話問答，甚至能分享手機相機或螢幕上的內容，以便獲得即時協助，例如詢問商品款式或穿搭建議。另外，生成照片、影片的功能，對許多人在工作上也有相當大的幫助。

而全新Pixelsnap磁吸技術老實說真的是有點偷吃步，雖然是Qi2無線充電規格，但實際上等於是Pixel版的MagSafe，除了能對應各種支援Qi2的充電配件，市面上所有iPhone的MagSafe配件也都通用，無論是充電座、指環支架或各式磁吸配件，都提供超多實用選擇。

Pixel 10將推出曜石黑、冰霜紫、香茅綠、靛藍色4款，售價為26,490元起。Pixel 10 Pro與Pixel 10 Pro XL則有曜石黑、陶瓷米、月岩灰、綠玉色4款，售價分別為33,490元起與39,990元起。現在在Google商店購買Pixel 10可獲得4,800元消費點數，購買Pixel 10 Pro/Pro XL則可獲得最高6,200元消費點數，同時購買保護殼還能現省350元。

購買Pixel 10即贈6個月Google One進階版（2TB雲端儲存空間），更棒的是，Pixel 10 Pro系列手機隨附1年份的Google AI Pro方案，價值高達7,800元。這項方案讓你無需額外付費就能體驗最新的Gemini模型、Google AI工具（Veo3、Jules、Whisk）、NotebookLM更高使用量，以及Gemini版Google Workspace應用程式。這些強大AI應用將深入你的生活與工作，讓你體驗AI的便利後就再也離不開它。