AI有感升級！Pixel 10 Pro XL百倍變焦超狂 「拍照指導」輕鬆拍出吸讚打卡照

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Pixel 10、Pixel 10 Pro、Pixel 10 Pro XL率先在台正式上市。記者黃筱晴／攝影
Pixel 10、Pixel 10 Pro、Pixel 10 Pro XL率先在台正式上市。記者黃筱晴／攝影

Google年度新機Pixel 10系列正式上市！這次記者搶先體驗了2款新機，分別是色彩夢幻的Pixel 10冰霜紫，以及Pixel 10 Pro XL綠玉色。從外觀設計來看，新機延續了Pixel 9的外型設計，材質搭配上也沿用相同配置，Pixel 10採用亮面玻璃背蓋與霧面金屬邊框，而Pixel 10 Pro XL則是霧面玻璃背蓋搭配拋光金屬邊框，實機手感與視覺效果都相當出色，新色乍看之下雖然有些微妙，但實際上越看越討喜。

這次Pixel 10系列的升級幅度堪稱歷代最大，皆搭載了Google自研的Tensor G5晶片，由Google DeepMind共同設計開發，效能大幅躍進，操作起來更順暢。這款晶片率先運行最新的Gemini Nano模型，讓許多生成式AI功能可直接在手機上執行，能更快速地處理日常大小事。

特別是在Pixel 10 Pro XL的「專業解析變焦」功能上，AI的加持讓體驗非常有感。它能直接在Pixel相機中執行生成式AI影像模型，拍完照後即使沒有連網也能立即在手機上處理，修復並強化影像細節，生成超清晰的照片。在百倍變焦下，雖然AI處理感強烈，但總比糊成一團的畫面好太多。

Pixel 10這次也升級為3鏡頭系統，新增一顆5倍望遠鏡頭，拍照好用度直接升級。搭配AI驅動的「超解析變焦」，最高可達20倍望遠。雖然不像Pro系列能達到百倍AI變焦，但在日常生活中已相當夠用。

對於拍照苦手來說，全新的「拍照指導」功能絕對是一大福音。這項功能運用Gemini模型，能根據個人需求提供構圖與取景建議，就像隨時帶著一位攝影大師在身邊。只需切換到「相片」模式，對準場景並點擊右上角的「拍照指導」圖示，AI便會分析場景並提供3～5個拍攝建議。還可以點選「激發靈感」，讓AI幫你發想更多意想不到的拍攝角度。

建議一開始可以將場景中各種元素都放進鏡頭範圍裡進行分析，比較容易提出多元的拍攝場景選擇，還會預先給你參考縮圖，方便使用者依樣畫葫蘆跟著拍就好。

此外，去年好評的「完美合照」和「一起拍」功能也再次升級。「完美合照」只需按一次快門，Google AI就會智慧捕捉最佳時刻，甚至能自動合併成一張每個人表情都完美的照片。「一起拍」今年更進化，最多可容納19+1人的大合照，再也不怕攝影師被排除在外！

今年Google AI更深度地融入許多用戶的日常生活，去年僅支援英文的Gemini Live功能，現在已能聽懂中文，可以進行即時對話問答，甚至能分享手機相機或螢幕上的內容，以便獲得即時協助，例如詢問商品款式或穿搭建議。另外，生成照片、影片的功能，對許多人在工作上也有相當大的幫助。

而全新Pixelsnap磁吸技術老實說真的是有點偷吃步，雖然是Qi2無線充電規格，但實際上等於是Pixel版的MagSafe，除了能對應各種支援Qi2的充電配件，市面上所有iPhone的MagSafe配件也都通用，無論是充電座、指環支架或各式磁吸配件，都提供超多實用選擇。

Pixel 10將推出曜石黑、冰霜紫、香茅綠、靛藍色4款，售價為26,490元起。Pixel 10 Pro與Pixel 10 Pro XL則有曜石黑、陶瓷米、月岩灰、綠玉色4款，售價分別為33,490元起與39,990元起。現在在Google商店購買Pixel 10可獲得4,800元消費點數，購買Pixel 10 Pro/Pro XL則可獲得最高6,200元消費點數，同時購買保護殼還能現省350元。

購買Pixel 10即贈6個月Google One進階版（2TB雲端儲存空間），更棒的是，Pixel 10 Pro系列手機隨附1年份的Google AI Pro方案，價值高達7,800元。這項方案讓你無需額外付費就能體驗最新的Gemini模型、Google AI工具（Veo3、Jules、Whisk）、NotebookLM更高使用量，以及Gemini版Google Workspace應用程式。這些強大AI應用將深入你的生活與工作，讓你體驗AI的便利後就再也離不開它。

升級為3鏡頭系統的Pixel 10，老實說與Pro系列差距真的不大，雖然兩者建議售價有7,000元的價差，但因為現在Pro系列有送1年份Google AI Pro方案，建議對長焦拍攝、AI應用有重度需求的用戶，可以安心直上Pro系列。

Pixel 10升級為3鏡頭系統，新增一顆5倍望遠鏡頭，拍照好用度直接升級。記者黃筱晴／攝影
Pixel 10升級為3鏡頭系統，新增一顆5倍望遠鏡頭，拍照好用度直接升級。記者黃筱晴／攝影
專業解析變焦啟用前（左）、啟用後（右）效果比較，AI處理感雖然強烈，但畫質提升效果驚人。記者黃筱晴／攝影
專業解析變焦啟用前（左）、啟用後（右）效果比較，AI處理感雖然強烈，但畫質提升效果驚人。記者黃筱晴／攝影
近年手機包裝越來越簡約無塑，除了手機本體，只有附一條Type-C線而已。記者黃筱晴／攝影
近年手機包裝越來越簡約無塑，除了手機本體，只有附一條Type-C線而已。記者黃筱晴／攝影
Pixelsnap磁吸功能可完美對應MagSafe配件。記者黃筱晴／攝影
Pixelsnap磁吸功能可完美對應MagSafe配件。記者黃筱晴／攝影
Pixel 10冰霜紫以及Pixel 10 Pro XL綠玉色。記者黃筱晴／攝影
Pixel 10冰霜紫以及Pixel 10 Pro XL綠玉色。記者黃筱晴／攝影
Pixel 10 Pro XL的1、5、10倍變焦。記者黃筱晴／攝影
Pixel 10 Pro XL的1、5、10倍變焦。記者黃筱晴／攝影
Pixel 10與Pixel 10 Pro XL同樣5倍鏡夜拍，效果其實沒有差很多。記者黃筱晴／攝影
Pixel 10與Pixel 10 Pro XL同樣5倍鏡夜拍，效果其實沒有差很多。記者黃筱晴／攝影
拍照指導啟用後，即可跟著螢幕上的指示調整拍攝的角度、物件擺放的位置來進行拍攝。記者黃筱晴／攝影
拍照指導啟用後，即可跟著螢幕上的指示調整拍攝的角度、物件擺放的位置來進行拍攝。記者黃筱晴／攝影
Pixel 10 Pro系列想要使用最新專業解析變焦功能，記得先從相機設定下載模型。記者黃筱晴／攝影
Pixel 10 Pro系列想要使用最新專業解析變焦功能，記得先從相機設定下載模型。記者黃筱晴／攝影

Gemini 售價 配件

