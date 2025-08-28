聽新聞
0:00 / 0:00
有行旅／訪日世界遺產 來趟全素之旅
這是一個素食者成為主角的旅行。跟著有行旅前往超過1200年，被群山包圍的隱世凹地高野山，11月絕美楓紅季入住惠光院宿坊，體驗宿在世界遺產的靜謐時光。
從高野山宿坊到兩度為天皇、皇后御用的精進料理名店「花菱」，全程素食。旅程最後搭乘夢幻觀光列車「天空號」前往京都山麓，入住LXR麓京都酒店，深入比叡山延曆寺東塔、西塔、橫川三區，品嘗天龍寺「篩月」，漢方養生料理「京都觀心寺庫裏」與米其林一星「阿代本店」。
有行旅「世界遺產高野山比叡山 佛教聖地巡禮」（全程素食），5天4夜旅程，11月12日至11月16日。報名請洽：02-86433543、02-8643-3926。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言