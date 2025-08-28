聽新聞
有行旅／訪日世界遺產 來趟全素之旅

聯合報／ 本報訊

這是一個素食者成為主角的旅行。跟著有行旅前往超過1200年，被群山包圍的隱世凹地高野山，11月絕美楓紅季入住惠光院宿坊，體驗宿在世界遺產的靜謐時光。

從高野山宿坊到兩度為天皇、皇后御用的精進料理名店「花菱」，全程素食。旅程最後搭乘夢幻觀光列車「天空號」前往京都山麓，入住LXR麓京都酒店，深入比叡山延曆寺東塔、西塔、橫川三區，品嘗天龍寺「篩月」，漢方養生料理「京都觀心寺庫裏」與米其林一星「阿代本店」。

有行旅「世界遺產高野山比叡山 佛教聖地巡禮」（全程素食），5天4夜旅程，11月12日至11月16日。報名請洽：02-86433543、02-8643-3926。

有行旅官網

觀光 日本 素食者 世界遺產

