《凌晨兩點的惡魔》浪漫不一定甜 驚悚也能暖

聯合新聞網／ 若鯨
圖／車庫娛樂提供
《凌晨兩點的惡魔》是一部帶有奇幻色彩的愛情故事，整體風格在浪漫與懸疑之間擺盪...

電影從一個失業青年對新鄰居產生好感展開，隨著角色的雙重面貌逐漸揭開，觀眾也跟著進入曖昧又詭譎的氛圍。片名雖然帶有「惡魔」字眼，但並不是純粹的恐怖片，更像是愛情、驚悚與家庭親情交錯的綜合體。

圖／車庫娛樂提供
故事的節奏在前段偏緩，主要是鋪陳人物關係與氛圍，因此部分觀眾可能會覺得有點平淡。

不過中後段開始，劇情陸續拋出轉折，讓原本單純的愛慕逐漸被推向驚險的考驗。這種先鬆後緊的設計，對於喜歡反轉與情緒起伏的觀眾來說，後半段會是比較有吸引力的看點。

林潤娥在白天與凌晨兩種狀態的轉換之間，展現了截然不同的氣質，既要保留角色的溫柔，也要駕馭另類的冷冽與神秘。

圖／車庫娛樂提供
安普賢則把普通青年在迷戀、恐懼與掙扎之間的矛盾心境詮釋得自然可信。

圖／車庫娛樂提供
兩人的對手戲雖然沒有鋪陳得特別濃烈，但卻帶出一種微妙的張力。

至於整體氛圍，導演依舊延續過往作品中「輕鬆裡帶點深意」的特色；有笑點，也有驚悚橋段，但最終還是落在角色間的羈絆與選擇。

有人可能覺得只是浪漫喜劇的變形版，也有人會讀出更多象徵與隱喻。

圖／車庫娛樂提供
《凌晨兩點的惡魔》不是一部會讓人全程屏息緊張的電影，但它成功融合了愛情、懸疑與情感的多層次元素...如果期待一部娛樂性兼具一點思考空間的作品，那麼這部電影值得一看。

雖然不算完美，卻能留下某種後勁，讓人在片尾字幕落下後仍想起其中的氛圍與情緒。

◎本文內容已獲 若鯨 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

若鯨

追蹤

