Jonathan Anderson在LOEWE的最後一季來了！藝術剪貼簿化為人物肖像

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
演員蔣奇明演繹LOEWE 2025秋冬形象廣告。圖／LOEWE提供
演員蔣奇明演繹LOEWE 2025秋冬形象廣告。圖／LOEWE提供

LOEWE發布由Arnaud Lajeunie操刀拍攝的2025秋冬形象廣告，將系列以創意剪貼簿為概念的設計靈感概念化為人物肖像，由與LOEWE緊密合作的知名創意人物擔綱主角，包括品牌大使的演員蔣奇明、演員Lesley Manville、Felix Kammerer及Raffey Cassidy，他們的年齡及背景各異，卻同樣擁有敏銳藝術觸覺，透過這次的拍攝，組成合成一本才情及個性洋溢的剪貼簿。

2025秋冬系列是前LOEWE創意總監Jonathan Anderson最後一個系列。與Josef & Anni Albers基金會合作，延續對手工藝與藝術的探索，並以德國抽象藝術家Josef Albers的「Homage to the Square」系列畫作、以及Anni Albers跨越工藝與藝術邊界的編織作品及以紗線為藝術媒介的理念為靈感，為秋冬服裝及配飾添上強烈觸感。

系列廣告中，不論是特寫或全身照，影像視覺衝擊強烈又直接易明，突出受Albers夫婦作品啟發的大衣、經典包款及小皮件等秋冬服飾的質料及手工。Collage及Shield Mask太陽眼鏡為秋冬造型加添型格，經典的Puzzle、Madrid、Flamenco及Amazona包款，還有Toy 高跟鞋、全新Comic涼鞋及Ballet運動鞋等也都亮相其中。

LOEWE將會捐款支持Josef & Anni Albers基金會與非營利組織Le Korsa合作在塞內加爾建立的Les Foyers de Tambacounda婦女社區中心，這筆捐款將資助當地三個主要項目，包括Sutura縫紉合作社的發展、由達卡美術學院教授主持的藝術計劃，以及輪胎回收計劃（The TireRecycling Project）。

LOEWE 2025秋冬系列中的Puzzle包。圖／LOEWE提供
香菇造型編織吊飾。圖／LOEWE提供
LOEWE 2025秋冬形象廣告。圖／LOEWE提供
甜椒造型吊飾。圖／LOEWE提供
Felix Kammerer演繹LOEWE 2025秋冬形象廣告。圖／LOEWE提供
LOEWE 2025秋冬系列中的Flamenco包。圖／LOEWE提供
青蛙造型配件。圖／LOEWE提供
LOEWE 2025秋冬系列中的Madrid包。圖／LOEWE提供
Raffey Cassidy演繹LOEWE 2025秋冬形象廣告。圖／LOEWE提供
Lesley Manville演繹LOEWE 2025秋冬形象廣告。圖／LOEWE提供

