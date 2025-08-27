快訊

SHIATZY CHEN 2025/26秋冬系列上市 加碼全台首夏姿雙品牌期間限定店

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
SHIATZY CHEN的2025/26秋冬系列形象廣告從苗族遷徙故事為靈感，結合傳統苗繡與粗獷地景，展現當代女性的剛柔並濟。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN的2025/26秋冬系列形象廣告從苗族遷徙故事為靈感，結合傳統苗繡與粗獷地景，展現當代女性的剛柔並濟。圖／SHIATZY CHEN提供

向來強調工藝與融合東西方服裝剪裁輪廓的SHIATZY CHEN，近日正式發表2025/26秋冬系列形象廣告。本季形象視覺從苗族遷徙故事為靈感，除運用多種苗繡技法在服裝與包款，夏姿．陳與旗下品牌采采食茶亦攜手前進新光三越Diamond Towers開設期間限定店，帶來一次滿足視覺與味蕾雙重感官的豐饒東方美學提案。

SHIATZY CHEN本季從苗族遷徙的故事為設計靈感原點，模特兒在藍天、奇岩、綠意的背景下重現了一如苗族女性的堅毅獨立。夏姿長年投入的專屬刺繡工坊計畫亦在本季開花結果，像是一款白色削肩旗袍式洋裝胸前便透過苗繡重現了蝴蝶與苗族的脊宇鳥，此外夏姿復將十種苗繡結合皮革，重新詮釋品牌的10只經典包款，百花齊放。

本季服裝亮點另包含如金屬緹花寬袖上衣、純絲烏干紗緹花上衣與手工全啞光亮片西裝外套等單品。其中金屬緹花寬袖上衣透過腰帶、拼接寬袖與刺繡，呈現苗族傳統服裝的改良現代風格；純絲烏干紗緹花上衣則在圖案中藏入生物、昆蟲、星芒、花卉的豐饒意象，領口並加以蕾絲裝飾；手工全啞光亮片西裝外套則以落肩、略為寬大的剪裁接軌西方時尚圈近年的oversize風潮，西裝下擺的羽毛和垂墜流蘇，更透露幾許苗族傳統服裝的飄逸靈動。

夏姿．陳並與旗下以傳統食飲文化為主題的另一品牌「采采食茶」雙品牌合作，讓人借味蕾感受滋味，穿上精緻工藝細節服裝感受歲月年華。SHIATZY CHEN新光三越Diamond Towers期間限定店地址位於台北市忠孝東路三段268號，亦可電洽02-2778-0577、預約洽詢。

純絲烏干紗緹花上衣，價格店洽。圖／SHIATZY CHEN提供
純絲烏干紗緹花上衣，價格店洽。圖／SHIATZY CHEN提供
金屬緹花寬袖上衣，以金屬緹花材質呈現皮面的光澤感並使用寬袖、斜襟的中式剪裁，價格店洽。圖／SHIATZY CHEN提供
金屬緹花寬袖上衣，以金屬緹花材質呈現皮面的光澤感並使用寬袖、斜襟的中式剪裁，價格店洽。圖／SHIATZY CHEN提供
全台首間結合「夏姿．陳」與「采采食茶」的夏姿雙品牌期間限定店，位於新光三越Diamond Towers。圖／SHIATZY CHEN提供
全台首間結合「夏姿．陳」與「采采食茶」的夏姿雙品牌期間限定店，位於新光三越Diamond Towers。圖／SHIATZY CHEN提供
削肩旗袍領洋裝，胸前裝飾技法使用辮繡、打籽繡，飄逸浪漫，價格店洽。圖／SHIATZY CHEN提供
削肩旗袍領洋裝，胸前裝飾技法使用辮繡、打籽繡，飄逸浪漫，價格店洽。圖／SHIATZY CHEN提供
夏姿長年投入的專屬刺繡工坊計畫開花結果，以豐富刺繡技藝呈現在服裝細節，洋溢的東方風格的民族風情。圖／SHIATZY CHEN提供
夏姿長年投入的專屬刺繡工坊計畫開花結果，以豐富刺繡技藝呈現在服裝細節，洋溢的東方風格的民族風情。圖／SHIATZY CHEN提供

