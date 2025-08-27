三星主廚操刀、頂級燕窩入饌！8間「千元級中秋禮盒」傳遞佳節幸福

中秋的腳步越來越近，包括哈根達斯、LADY M、GODIVA、深夜裡的法國手工甜點等甜點品牌，紛紛以自家招牌商品，推出中秋甜品禮盒；另外獲得米其林星級加持的嘉林餐飲集團、陳泰榮，也設計出各具特色的佳節禮盒。其他如香港皇玥、老協珍等品牌，各推出精緻的禮盒，為佳節獻上祝福。

【哈根達斯】

今年打造出5款風格迥異、造型精緻的典雅禮盒。其中「星辰映月冰淇淋月餅禮盒」，以圓窗月相設計象徵美好心願的圓滿，內含6款冰淇淋，口味包含焦糖奶油脆餅、草莓、香草、芒果、比利時巧克力及咖啡，月餅上飾有造型各異的巧克力牌，傳達宛如明月般的祝福，每盒1,480元。今年另還有「法式盛宴 馬卡龍冰淇淋禮盒」、「史迪奇星月奇想 莎布蕾冰淇淋禮盒」、「璀璨星願」、「煥月星輝」等選擇，每盒1,080～2,980元。

【香港皇玥】

已經連續七屆獲得「世界食品品質評鑑大獎」最高金獎Grand Gold的「香港皇玥」，本次由「半島酒店奶黃月餅創始人」葉永華主廚領軍，推出一系列應景的中秋禮盒。其中「皇玥經典流心雙輝月餅」匯聚流心奶黃、流心芝麻等兩種口味，每盒8入1,598元。新品「金玥流心三色月餅」則吃得到流心奶黃、流心芝麻與流心陳皮紅豆沙等3種口味，9入1,788元。另外還有「紅韻流心雙輝月餅」、「低糖奶黃月餅禮盒」等不同選擇。

【老協珍】

老協珍今年全新推出「白金燕窩月餅禮盒」，另外還有「燕窩月餅、烏魚子月餅禮盒」。其中「燕窩月餅」除了添加白鳳豆、鹹蛋黃、奶油等餡料，還添加頂級燕窩入饌；「烏魚子月餅」則在限量中運用台灣野生烏魚子，還有香甜蘋果搭配，帶來鹹香鮮味。「白金燕窩月餅禮盒」內含燕窩月餅3入、頂級烏魚子月餅3入、燉燕窩60g 4入，每組2,880元；「燕窩月餅、烏魚子月餅禮盒」每盒4入，1,280元。

【陳泰榮】

米其林三星名廚陳泰榮（早哥）繼去年首度推出同名中秋禮盒後，今年再度推出「米其林三星名廚陳泰榮－經典流沙奶黃月餅禮盒」，外盒由中式窗櫺圖騰設計的仿木紋禮盒盛裝；流沙奶黃月餅則以傳統製法為基礎，並將奶黃餡升級為口感更濃郁順滑、奶香更豐盈的「流沙奶黃」，帶來滿滿的中秋心意，每盒8入，售價2,380元，9月15日前預訂且全額付清即可享有早鳥優惠88折。

【深夜裡的法國手工甜點】

深法首次以音樂為靈感，將蕭邦經典的《夜曲 Op.9 No.2》作為設計主軸，推出「「暮・夜月曲」禮盒，共有雙層頂級款、單層經典款、精選餅乾禮盒等3種款式。其中雙層頂級款吃得玄米柑橘夾心蛋糕、開心果磅蛋糕、巧克力金磚蛋糕等6款新品，還有6款經典甜點，以及由達文西咖啡操刀的兩款咖啡濾掛包，每盒2,550元。

【嘉林餐旅】

今年以「藏月．繪味 One Moon, Four Heritages」為題，集結旗下米其林三星「態芮 Taïrroir」、二星「A」、一星「川雅」與「捌伍添第」等4個品牌，推出 2025中秋限量禮盒。態芮主廚何順凱以漢餅結合法式酥餅的手法，推出「肉燥綠豆椪」；捌伍添第則以粵菜本質，設計「捌伍XO醬酥」；A以法式烹調思維，打造「蓮蓉松子酥」；至於「川雅」以茶入饌，呈獻「茉莉流心酥」。每盒各口味2入，共計8入，售價2,080元。

【GODIVA】

今年推出多款中秋限定巧克力與造型禮盒，其中最大亮點為「濃厚黑巧克力塔巧克力」、「榛子塔巧克力」、「草莓塔巧克力」，帶來豐富的口感與滋味，另外還有中秋限定的「栗子黑巧克力」、「胡桃餅乾碎白巧克力」。GODIVA並設計多種禮盒規格，包括16片裝、12顆裝、14顆裝、21顆裝，還有豪華的「中秋節綜合巧克力28顆裝」，每組1,080～4,580元。

【LADY M】