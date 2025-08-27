快訊

充滿ROSÉ設計的可愛巧思 PUMA x ROSÉ聯名系列開賣倒數

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
PUMA與全球代言人ROSÉ推出的聯名系列包括服飾與鞋款，8月28日10:00正式上市。圖／PUMA提供
PUMA與全球代言人ROSÉ推出聯名系列，由ROSÉ參與設計的PUMA x ROSÉ聯名系列包括服飾與鞋款，將於8月28日10:00正式上市。

PUMA x ROSÉ聯名系列鞋款，以SPEEDCAT作為延伸，ROSÉ親自參與創作，以經典百搭的黑白色系呈現。SPEEDCAT選擇帶有光澤的全皮革材質，以雙鞋帶設計環繞鞋身；芭蕾舞鞋款SPEEDCAT Ballet，有著同樣巧思，於後跟處加入一條鞋帶，可以向上纏繞腳踝、小腿。讓PUMA招牌的賽車鞋融合芭蕾舞鞋元素，為運動鞋款注入可愛氛圍的少女感。聯名鞋款皆附贈Rosie字樣鞋袋與別針。

聯名服飾系列推出Oversized版型單品，結合街頭率性與優雅線條剪裁，以日常風格詮釋自在姿態。另外，ROSÉ也以自己的暱稱「ROSIE」特別設計了專屬圖騰貫穿全系列。配件部分有Micro手提小包、運動大袋以及棒球帽，為整體造型增加個性層次。

帶有復古韻味奶咖色呈現低調溫柔感，PALLADIUM今年春夏推出PALLACUP FLAME復古薄底運動鞋掀起話題，現在再以手搖奶茶為靈感，帶來三款全新奶茶系配色：焦糖奶茶、珍珠奶茶與黑糖粉粿，呈現甜酷風格。

New Balance全新推出的204L，融合修長鞋頭輪廓與薄底趨勢，全麂皮鞋面選材以One Tone配色推出棕色與米白兩款，為穿搭帶來低調時髦的態度。

ASICS也帶來薄底鞋新作，SKYHAND OG薄底鞋靈感來自1980年代的SKYHAND手球鞋，今夏，ASICS推出亮眼新色：珊瑚色與薄荷綠，搭配花朵造型鞋帶孔的可愛小心思，展現女性甜美氣質。

PUMA x ROSÉ聯名系列Speedcat x ROSÉ，3,680元、Speedcat Ballet x ROSÉ，2,780元。圖／PUMA提供
PUMA x ROSÉ聯名系列Speedcat x ROSÉ，3,680元。圖／PUMA提供
PUMA x ROSÉ聯名系列。圖／PUMA提供
PALLADIUM PALLACUP FLAME OG推出奶茶系配色2,580元。圖／PALLADIUM提供
New Balance U204L復古棕，3,880元。圖／New Balance提供
ASICS SKYHAND OG薄底鞋推出亮眼新色：珊瑚色與薄荷綠。圖／ASICS提供
