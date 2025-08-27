中元必囤！「全家」指定零食買1送1 指定飲料冰品推第2件6折、買3送1

中元普渡倒數10天，全家便利商店線上線下火力全開，結合「康康5」周末明星優惠與零食飲料多種折扣，限時祭出買1送1、加10元多一件、零食任選2件79折／3件75折、飲品任選第2件4折等超值選擇，從福箱、零食、飲料到冰品一次包辦，滿足民眾拜拜清單與日常囤貨需求。

9月16日前「全家」超過350件指定零食分別享任選2件79折、3件75折，或任選第2件4折、買1送1、加10元多一件等多種優惠組合；9月2日前指定飲料冰品則享第2件6折、買3送1。

即日起至9月16日，FamiCollection系列逾30種零食任選2件79折、3件75折，包括芭樂鮮果乾、愛文芒果條、土芒果青鮮果乾、水蜜桃鮮果乾、檸檬鮮果乾、全果蔓越莓乾、鮮乳餅、經典鹹甜爆米花、海鹽焦糖雙味爆米花、海鹽薯條、海鹽地瓜條、FMC雙色脆薯片、FMC每日6纖果等。此外，只要成為「全家」LINE好友，8月31日可樂果系列燒番麥口味及山葵哇沙米口味任選第2件4折；9月2日至9月7日大田海洋鱈魚杏仁脆片加10元多一件、Yamayoshi黑胡椒烤牛肉洋芋片買1送1，以及星太郎大雞汁點心麵加10元多一件。

中元不只要普渡品項齊全，連貓咪都有專屬福箱。即日起至9月16日「全家」攜手三麗鷗與迪士尼《星際寶貝》史迪奇等推出共12款造型特色福箱，最低399元起即可入手，購買指定福箱並使用悠遊卡或全盈+PAY，單筆滿399元立折49元，限量各3萬組，額滿為止。指定福箱內含三麗鷗毛巾、迪奇毛巾超萌贈品、迪士尼頭套等超萌贈品。

福箱品項包含實用型家用宮廟福箱、超萌IP設計福箱與首次亮相的「全家概念店寵物箱」，「全家概念店寵物箱」特別將紙箱化身貓屋，隨箱附贈炸蝦頭套，成為今年中元最潮打卡亮點。「全家行動購」9月23日前同步祭出3箱777元、兩箱888元等箱購優惠，平均約享89折；並延續與大甲鎮瀾宮、旗山天后宮、北港武德宮合作線上代普服務，還提供寵物普渡選項。

烈日當頭、酷暑難耐時，最需要隨手就能降溫的清涼選擇。深受「全家」鐵粉歡迎的周末優惠「康康5」，自8月29日至8月31日祭出五大明星商品最低5折起，包括杜老爺特級冰淇淋甜筒、FamiCollection檸檬芭樂雪酪冰棒、百事可樂、FamiCollection天然水610ml可享同商品買1送1，消暑聖品黑炫咖啡酷繽沙、黑炫牛奶酷繽沙亦同步享買1送1優惠。