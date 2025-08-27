快訊

台鹽綠能弊案 鴻暉每月匯4萬給蘇坤煌前妻！她稱「是贍養費」

獨／釀全台863人受害…檢破恐怖偷拍暗網 淫魔遭重判16年

普發一萬完成朝野黨團協商！ 特別預算公布後一個月內發放

聽新聞
0:00 / 0:00

中元必囤！「全家」指定零食買1送1 指定飲料冰品推第2件6折、買3送1

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
中元普渡倒數，全家便利商店線上線下火力全開，結合「康康5」周末明星優惠與零食飲料等，祭出多項限時優惠。圖／全家便利商店提供
中元普渡倒數，全家便利商店線上線下火力全開，結合「康康5」周末明星優惠與零食飲料等，祭出多項限時優惠。圖／全家便利商店提供

中元普渡倒數10天，全家便利商店線上線下火力全開，結合「康康5」周末明星優惠與零食飲料多種折扣，限時祭出買1送1、加10元多一件、零食任選2件79折／3件75折、飲品任選第2件4折等超值選擇，從福箱、零食、飲料到冰品一次包辦，滿足民眾拜拜清單與日常囤貨需求。

9月16日前「全家」超過350件指定零食分別享任選2件79折、3件75折，或任選第2件4折、買1送1、加10元多一件等多種優惠組合；9月2日前指定飲料冰品則享第2件6折、買3送1。

即日起至9月16日，FamiCollection系列逾30種零食任選2件79折、3件75折，包括芭樂鮮果乾、愛文芒果條、土芒果青鮮果乾、水蜜桃鮮果乾、檸檬鮮果乾、全果蔓越莓乾、鮮乳餅、經典鹹甜爆米花、海鹽焦糖雙味爆米花、海鹽薯條、海鹽地瓜條、FMC雙色脆薯片、FMC每日6纖果等。此外，只要成為「全家」LINE好友，8月31日可樂果系列燒番麥口味及山葵哇沙米口味任選第2件4折；9月2日至9月7日大田海洋鱈魚杏仁脆片加10元多一件、Yamayoshi黑胡椒烤牛肉洋芋片買1送1，以及星太郎大雞汁點心麵加10元多一件。

中元不只要普渡品項齊全，連貓咪都有專屬福箱。即日起至9月16日「全家」攜手三麗鷗與迪士尼《星際寶貝》史迪奇等推出共12款造型特色福箱，最低399元起即可入手，購買指定福箱並使用悠遊卡或全盈+PAY，單筆滿399元立折49元，限量各3萬組，額滿為止。指定福箱內含三麗鷗毛巾、迪奇毛巾超萌贈品、迪士尼頭套等超萌贈品。

福箱品項包含實用型家用宮廟福箱、超萌IP設計福箱與首次亮相的「全家概念店寵物箱」，「全家概念店寵物箱」特別將紙箱化身貓屋，隨箱附贈炸蝦頭套，成為今年中元最潮打卡亮點。「全家行動購」9月23日前同步祭出3箱777元、兩箱888元等箱購優惠，平均約享89折；並延續與大甲鎮瀾宮、旗山天后宮、北港武德宮合作線上代普服務，還提供寵物普渡選項。

烈日當頭、酷暑難耐時，最需要隨手就能降溫的清涼選擇。深受「全家」鐵粉歡迎的周末優惠「康康5」，自8月29日至8月31日祭出五大明星商品最低5折起，包括杜老爺特級冰淇淋甜筒、FamiCollection檸檬芭樂雪酪冰棒、百事可樂、FamiCollection天然水610ml可享同商品買1送1，消暑聖品黑炫咖啡酷繽沙、黑炫牛奶酷繽沙亦同步享買1送1優惠。

●附註：詳細活動內容以門市、APP公告為準。

全家便利商店即日起至9月16日推出三麗鷗與史迪奇造型的超萌福箱、首度亮相的「全家概念店寵物箱」、實用型家用宮廟福箱，合計共12款特色福箱，最低399元起就能輕鬆備齊。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起至9月16日推出三麗鷗與史迪奇造型的超萌福箱、首度亮相的「全家概念店寵物箱」、實用型家用宮廟福箱，合計共12款特色福箱，最低399元起就能輕鬆備齊。圖／全家便利商店提供
「全家行動購」9月23日前推出中元福箱商品優惠，還有幸運拉霸機天天抽折價券、免運券等好康；同時與旗山天后宮、大甲鎮瀾宮、北港武德宮推出線上代普服務。圖／全家便利商店提供
「全家行動購」9月23日前推出中元福箱商品優惠，還有幸運拉霸機天天抽折價券、免運券等好康；同時與旗山天后宮、大甲鎮瀾宮、北港武德宮推出線上代普服務。圖／全家便利商店提供
全家便利商店延續IP合作熱潮，中元普渡檔期三麗鷗、史迪奇化身萌鬼，推出4款IP設計福箱最低399元起；「全家概念店寵物箱」更首度登場。圖／全家便利商店提供
全家便利商店延續IP合作熱潮，中元普渡檔期三麗鷗、史迪奇化身萌鬼，推出4款IP設計福箱最低399元起；「全家概念店寵物箱」更首度登場。圖／全家便利商店提供
全家便利商店中元福箱贈品全面升級，隨箱附贈三麗鷗、史迪奇毛巾、迪士尼寵物頭套其中一款。購買指定商品泡麵任4件再獲三麗鷗編織購物袋（共2款，隨機出貨），任2件再加99元還能換購三麗鷗合金車立牌組（共6款，隨機出貨），贈品數量有限、送完為止。圖／全家便利商店提供
全家便利商店中元福箱贈品全面升級，隨箱附贈三麗鷗、史迪奇毛巾、迪士尼寵物頭套其中一款。購買指定商品泡麵任4件再獲三麗鷗編織購物袋（共2款，隨機出貨），任2件再加99元還能換購三麗鷗合金車立牌組（共6款，隨機出貨），贈品數量有限、送完為止。圖／全家便利商店提供

零食 寵物

延伸閱讀

60歲洗腎男血壓突飆200 竟是平常愛吃這零食惹的禍

媽媽收到親友贈的不合適玩具、零食 網建議1方法解決：不會得罪人

好市多中元檔期降價很有感 黑卡回饋升級吸客會員讚

中元普渡別成腸胃大考驗 營養師5招撇步避食安

相關新聞

充滿ROSÉ設計的可愛巧思 PUMA x ROSÉ聯名系列開賣倒數

PUMA與全球代言人ROSÉ推出聯名系列，由ROSÉ參與設計的PUMA x ROSÉ聯名系列包括服飾與鞋款，將於8月28...

中元必囤！「全家」指定零食買1送1 指定飲料冰品推第2件6折、買3送1

中元普渡倒數10天，全家便利商店線上線下火力全開，結合「康康5」周末明星優惠與零食飲料多種折扣，限時祭出買1送1、加10...

七夕限時寵愛！萊爾富「指定哈根達斯買10送10」、咖啡組合最低49折起

七夕情人節的浪漫氛圍全面推升甜點、巧克力與飲品買氣，萊爾富即日起至9月9日以「寵愛」為主題，祭出只掉哈根達斯冰品買2送1...

漢堡王「小華堡買1送1」還有火影公仔！繼光香香雞×坂本日常二波登場

繼8月初推出人氣動畫《坂本日常》聯名活動之後，「繼光香香雞」自9月1日起，再推出聯名活動第二波，除了搭配指定套餐的限量卡...

SEVENTEEN成員HOSHI入伍倒數 穿上Canada Goose每張都值得粉絲收藏

韓團SEVENTEEN成員陸續入伍，Hoshi也即將在9月16日以陸軍現役兵身份入伍，在此之前，Hoshi攜手Canad...

全聯30款卡通周邊卡友價4.9折起 寶可夢電烤盤換起來 廣志系列搞怪必收

迎接開學季，全聯再度推出驚喜「卡通總動員」卡友超值預購活動，橫跨家庭與寵物用品，集結寶可夢、史迪奇、奇奇蒂蒂、蠟筆小新、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。