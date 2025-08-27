七夕限時寵愛！萊爾富「指定哈根達斯買10送10」、咖啡組合最低49折起

七夕情人節的浪漫氛圍全面推升甜點、巧克力與飲品買氣，萊爾富即日起至9月9日以「寵愛」為主題，祭出只掉哈根達斯冰品買2送1、買10送10，再送限量歐風提袋；即日起至9月30日還有咖啡控年度最大檔，大杯美式「買49送50」，大杯拿鐵「買49送42」，最低49折起，讓小資族也能浪漫喝咖啡。

萊爾富即日起至9月9日推出哈根達斯優惠，涵蓋迷你杯與雪糕全品項，除了買2送1之外，還有「買10送10」超值組合、再送限量歐風品牌提袋，數量有限、送完為止。

Hi-Life VIP會員也能參加「來蓋章」活動：購買1件哈根達斯即可累積1章，集滿40章可兌換普普風抽取式衛生紙1串，集滿60章則能換取「Häagen-Dazs摺疊野餐籃」1個，數量有限，送完為止。

七夕情人節必喝的8款「漂浮冰淇淋系列飲品」，即日起至9月9日每杯均一價65元，其中「冰恐龍巧克力歐蕾」以鮮奶融合濃厚麥芽巧克力，表層再撒上厚厚可可粉，口感濃郁滑順；另一款「漂浮香草奶茶」則以台茶18號茶歐蕾為基底，搭配杜老爺香草冰淇淋，茶香與奶香交織。為了讓情侶們挑選「甜蜜告白小禮」更方便，同一期間祭出巧克力優惠，金莎系列享2件79折、GODIVA全系列單件85折。

萊爾富還推出咖啡年度最強優惠，即日起至9月30日大杯美式「買49送50」，原價4,455元，特價2,205元，平均每杯僅23元；大杯拿鐵「買49送42」，原價5,005元，優惠價2,695元，平均一杯30元。