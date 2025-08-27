台鐵花東9站打卡抽獎 名片式月台票29日再度開賣

快訊

中央社／ 台北27日電

台鐵8月至10月舉辦「鐵道尋站趣．打卡抽好禮」活動，台鐵公司今天宣布，名片式月台票8月29日將再度開賣，除了邀請旅客收藏外，也能走訪花東9座隱身山海與田野間小站打卡抽獎。

台鐵發布新聞稿表示，這次「鐵道尋站趣．打卡抽好禮」活動，以9個花東小站（漢本、東竹、三民、大富、平和、康樂、山里、瑞和與海端）為主軸。

台鐵指出，旅客在活動期間8月1日至10月31日搭火車走訪任一指定小站完成打卡任務，即可參加抽獎，有機會獲得精美好禮。

台鐵在活動期間限量發售活動車站「名片式月台票」，台鐵指出，將於8月29日再度開賣，而名片式月台票不僅具收藏價值，更承載著推動旅客走訪沿線小站，感受鐵道風情與在地文化的心意。

台鐵 鐵道

