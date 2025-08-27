漢堡王「小華堡買1送1」還有火影公仔！繼光香香雞×坂本日常二波登場

繼8月初推出人氣動畫《坂本日常》聯名活動之後，「繼光香香雞」自9月1日起，再推出聯名活動第二波，除了搭配指定套餐的限量卡牌盲包之外，還有機會獲得收納手提袋、針織手提袋等週邊，並還有巨大的聯名抱枕等著粉絲帶回家。「漢堡王」與「火影忍者」自即日起迎來最後一波公仔活動，由「旗木卡卡西」、「日向寧次」補上最後的拼圖，同時漢堡王也連續3天推出「小華堡買1送1」，現省119元。

繼光香香雞攜手坂本日常推出的聯名套餐，內含香香炸雞(L)、樂薯(原味)、墨魚甜不辣(海苔)外，還有聯名紙袋、聯名炸雞桶及限定版傳說組織THE ORDER卡牌盲包可收藏，每套289元。第二波盲卡活動以「THE ORDER」為題切入，共有「坂本太郎」、「南雲」、「神神迴+大佛」與一款隱藏版，共計4款造型，讓粉絲將心愛的角色帶回家。

延續登錄發票抽週邊的活動，9月30日前購買聯名套餐並登錄發票，就有機會抽中聯名週邊，包括有聯名抱枕、卡牌盲包全套、收納手提袋、針織手提袋、聯名證件套以及繼光香香雞優惠券等不同獎項。其中最大獎「聯名抱枕」，巧妙地結合胖坂本與繼光香香雞，模樣十分可愛，限量10組。

「漢堡王」攜手「火影忍者」的聯名活動，現已邁入第四波。繼原本的「火影華堡公仔餐」與「火影雞排堡公仔餐」之後，即日起再推出「火影輕巧餐」， 主打「火影華堡／火影雞排堡＋飲料」的輕盈組合，不含公仔，每套179元。即日起購買火影公仔系列套餐，則有機會獲得「旗木卡卡西」、「日向寧次」的公仔（隨機出貨）。加上日前逐次推出的鳴人、小櫻、我愛羅、雛田、佐助、李洛克等角色，全套共計8款。