快訊

台鹽綠能弊案 鴻暉每月匯4萬給蘇坤煌前妻！她稱「是贍養費」

獨／釀全台863人受害…檢破恐怖偷拍暗網 淫魔遭重判16年

普發一萬完成朝野黨團協商！ 特別預算公布後一個月內發放

聽新聞
0:00 / 0:00

漢堡王「小華堡買1送1」還有火影公仔！繼光香香雞×坂本日常二波登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
繼光香香雞攜手坂本日常推出聯名套餐，每套289元。並有機會獲得卡片盲包，共有4種款式。記者陳睿中／攝影
繼光香香雞攜手坂本日常推出聯名套餐，每套289元。並有機會獲得卡片盲包，共有4種款式。記者陳睿中／攝影

繼8月初推出人氣動畫《坂本日常》聯名活動之後，「繼光香香雞」自9月1日起，再推出聯名活動第二波，除了搭配指定套餐的限量卡牌盲包之外，還有機會獲得收納手提袋、針織手提袋等週邊，並還有巨大的聯名抱枕等著粉絲帶回家。「漢堡王」與「火影忍者」自即日起迎來最後一波公仔活動，由「旗木卡卡西」、「日向寧次」補上最後的拼圖，同時漢堡王也連續3天推出「小華堡買1送1」，現省119元。

繼光香香雞攜手坂本日常推出的聯名套餐，內含香香炸雞(L)、樂薯(原味)、墨魚甜不辣(海苔)外，還有聯名紙袋、聯名炸雞桶及限定版傳說組織THE ORDER卡牌盲包可收藏，每套289元。第二波盲卡活動以「THE ORDER」為題切入，共有「坂本太郎」、「南雲」、「神神迴+大佛」與一款隱藏版，共計4款造型，讓粉絲將心愛的角色帶回家。

延續登錄發票抽週邊的活動，9月30日前購買聯名套餐並登錄發票，就有機會抽中聯名週邊，包括有聯名抱枕、卡牌盲包全套、收納手提袋、針織手提袋、聯名證件套以及繼光香香雞優惠券等不同獎項。其中最大獎「聯名抱枕」，巧妙地結合胖坂本與繼光香香雞，模樣十分可愛，限量10組。

「漢堡王」攜手「火影忍者」的聯名活動，現已邁入第四波。繼原本的「火影華堡公仔餐」與「火影雞排堡公仔餐」之後，即日起再推出「火影輕巧餐」， 主打「火影華堡／火影雞排堡＋飲料」的輕盈組合，不含公仔，每套179元。即日起購買火影公仔系列套餐，則有機會獲得「旗木卡卡西」、「日向寧次」的公仔（隨機出貨）。加上日前逐次推出的鳴人、小櫻、我愛羅、雛田、佐助、李洛克等角色，全套共計8款。

此外，即日起至8月29日期間，漢堡王也推出國王日品牌活動，活動期間「小華堡」享買1送1優惠，現省119元。

繼光香香雞攜手坂本日常，推出第二波聯名活動。記者陳睿中／攝影
繼光香香雞攜手坂本日常，推出第二波聯名活動。記者陳睿中／攝影
「漢堡王」攜手「火影忍者」的聯名活動邁入第四波，新推出「旗木卡卡西」、「日向寧次」角色公仔。圖／漢堡王提供
「漢堡王」攜手「火影忍者」的聯名活動邁入第四波，新推出「旗木卡卡西」、「日向寧次」角色公仔。圖／漢堡王提供
活動任務最大獎，可獲得聯名主題抱枕。記者陳睿中／攝影
活動任務最大獎，可獲得聯名主題抱枕。記者陳睿中／攝影
參與抽獎任務，有機會獲得聯名收納手提袋。記者陳睿中／攝影
參與抽獎任務，有機會獲得聯名收納手提袋。記者陳睿中／攝影
針織手提袋。記者陳睿中／攝影
針織手提袋。記者陳睿中／攝影

收納 套餐 漢堡王

延伸閱讀

台南「巷仔Niau」七夕新造型 掀經典版公仔收藏熱

大全聯推「寶可夢卡牌解謎遊戲」送限量硬幣！還有全新卡牌粉絲快收集

漢堡王「雞塊15塊99、買雞薯條送辣薯球」！必勝客「2款新燉飯」登場

NBA／紀念巴特勒和希爾德友情 勇士首推雙人搖頭公仔

相關新聞

充滿ROSÉ設計的可愛巧思 PUMA x ROSÉ聯名系列開賣倒數

PUMA與全球代言人ROSÉ推出聯名系列，由ROSÉ參與設計的PUMA x ROSÉ聯名系列包括服飾與鞋款，將於8月28...

中元必囤！「全家」指定零食買1送1 指定飲料冰品推第2件6折、買3送1

中元普渡倒數10天，全家便利商店線上線下火力全開，結合「康康5」周末明星優惠與零食飲料多種折扣，限時祭出買1送1、加10...

七夕限時寵愛！萊爾富「指定哈根達斯買10送10」、咖啡組合最低49折起

七夕情人節的浪漫氛圍全面推升甜點、巧克力與飲品買氣，萊爾富即日起至9月9日以「寵愛」為主題，祭出只掉哈根達斯冰品買2送1...

漢堡王「小華堡買1送1」還有火影公仔！繼光香香雞×坂本日常二波登場

繼8月初推出人氣動畫《坂本日常》聯名活動之後，「繼光香香雞」自9月1日起，再推出聯名活動第二波，除了搭配指定套餐的限量卡...

SEVENTEEN成員HOSHI入伍倒數 穿上Canada Goose每張都值得粉絲收藏

韓團SEVENTEEN成員陸續入伍，Hoshi也即將在9月16日以陸軍現役兵身份入伍，在此之前，Hoshi攜手Canad...

全聯30款卡通周邊卡友價4.9折起 寶可夢電烤盤換起來 廣志系列搞怪必收

迎接開學季，全聯再度推出驚喜「卡通總動員」卡友超值預購活動，橫跨家庭與寵物用品，集結寶可夢、史迪奇、奇奇蒂蒂、蠟筆小新、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。