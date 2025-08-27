快訊

SEVENTEEN成員HOSHI入伍倒數 穿上Canada Goose每張都值得粉絲收藏

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Hoshi穿著Zephyr風衣夾克綠格紋色/紫桃格紋色26,100元。圖／Canada Goose提供
Hoshi穿著Zephyr風衣夾克綠格紋色/紫桃格紋色26,100元。圖／Canada Goose提供

韓團SEVENTEEN成員陸續入伍，Hoshi也即將在9月16日以陸軍現役兵身份入伍，在此之前，Hoshi攜手Canada Goose拍攝全新合作企劃，以充滿辨識度的個人風格，詮釋由創意總監Haider Ackermann打造的Snow Goose by Canada Goose 2025早秋單品，讓粉絲們作為入伍前的收藏。

在這系列照片，Hoshi有如穿梭都市與荒野的時空旅人，這次企劃靈感源自1980年代紐約年輕世代與地鐵文化中迸發的原始都會能量。以廣闊的山岳景致與斑駁的美式列車為背景，Hoshi化身為一位自由靈魂的旅人，野性魅力與自由風格兼具，每張照片都充滿個性張力，抓住眼球。

Canada Goose推出 Snow Goose 2025早秋系列單品，取自大自然的原始壯麗的設計靈感，全新系列單品已於新光三越A9一樓Canada Goose專門店正式上市。

Barbour攜手Kaptain Sunshine推出AW25聯名系列

英國百年生活風格品牌Barbour與日本男裝品牌Kaptain Sunshine再度攜手，推出AW25全新聯名系列。這次合作承襲2020年秋冬系列油布派克大衣的成功，再次將雙方的工藝精神與設計語彙融合，演繹跨時代的機能時尚。

這次聯名系列涵蓋外套、T恤、衛衣，並推出兩款配有可拆卸護頸巾的帽子。靈感源自美式復古、工裝、軍事與航海服飾，同時結合日本工藝。其中兩款外套的靈感分別來自Barbour經典的Bedale與Transport油布外套，在設計上加入可拆卸的巧思與層次配色，讓穿著者能依照心情自由搭配，增添了趣味性。

Hoshi穿著Pulse長袖上衣(男款)極地藍綠色12,100元。圖／Canada Goose提供
Hoshi穿著Pulse長袖上衣(男款)極地藍綠色12,100元。圖／Canada Goose提供
Hoshi穿著Rigel連帽T恤電光玫瑰色19,100元、Rigel運動褲電光玫瑰色13,700元。圖／Canada Goose提供
Hoshi穿著Rigel連帽T恤電光玫瑰色19,100元、Rigel運動褲電光玫瑰色13,700元。圖／Canada Goose提供
Hoshi穿著Valor派克大衣楓影軍綠色51,900元。圖／Canada Goose提供
Hoshi穿著Valor派克大衣楓影軍綠色51,900元。圖／Canada Goose提供
Hoshi穿著Dawn圓領T恤極鋒白色19,100元、Rigel運動褲光學極白色13,700元。圖／Canada Goose提供
Hoshi穿著Dawn圓領T恤極鋒白色19,100元、Rigel運動褲光學極白色13,700元。圖／Canada Goose提供
Barbour x Kaptain Sunshine Bedale長版休閒外套24,500元。圖／Barbour提供
Barbour x Kaptain Sunshine Bedale長版休閒外套24,500元。圖／Barbour提供
Barbour x Kaptain Sunshine Bedale長版休閒外套24,500元。圖／Barbour提供
Barbour x Kaptain Sunshine Bedale長版休閒外套24,500元。圖／Barbour提供
Barbour x Kaptain Sunshine Cruiser短版休閒外套19,300元。圖／Barbour提供
Barbour x Kaptain Sunshine Cruiser短版休閒外套19,300元。圖／Barbour提供

外套

