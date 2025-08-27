快訊

罷免傅崐萁失敗！「台派」咖啡店黯然關了 從花蓮轉台南開店

與中央同步改組 民進黨4部門主管換人

擺脫「情勒鳥」APP！Google翻譯推教學模式搶市 還有超強即時翻譯

聽新聞
0:00 / 0:00

全聯30款卡通周邊卡友價4.9折起 寶可夢電烤盤換起來 廣志系列搞怪必收

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
寶可夢廚房必備神器，萌力加持帶給生活更多歡樂。圖／全聯福利中心提供
寶可夢廚房必備神器，萌力加持帶給生活更多歡樂。圖／全聯福利中心提供

迎接開學季，全聯再度推出驚喜「卡通總動員」卡友超值預購活動，橫跨家庭與寵物用品，集結寶可夢、史迪奇、奇奇蒂蒂、蠟筆小新、史努比等超人氣IP，將日常生活升級為療癒萌物。即日起至9月25日，超過30款品項最低4.9折起，還享免運送到家服務，從學生到親子家庭、甚至毛小孩，人人都能找到心頭好，讓開學季更添溫度。

全聯深耕會員經營，針對卡友規劃專屬預購方案，鎖定廚房家電、療癒IP商品及高實用性品項。回顧過去寶可夢、蠟筆小新、櫻桃小丸子等購換活動，皆掀起收藏熱潮。今年「卡通總動員」結合開學與萌寵商機，瞄準學生、親子及寵物3大族群，讓卡友以最優惠價格一次補齊生活所需。

此次最吸睛的商品首推「BRUNO寶可夢聯名小家電」，多功能電烤盤具備煎、烤、炒、煮多用途，搭配6款寶可夢壓紋烤盤，從章魚燒到牛排都能萌翻全場，搶先為即將到來的中秋聚會做好準備，原價5,280元，50福利點加3,580元即可6.8折入手。另有單板熱壓三明治機，原價2,980元，10福利點加1,799元即可擁有，從早餐就眼睛一亮、精神百倍。

家庭日用品同樣萌力滿點，奇奇蒂蒂陶瓷碗2入組卡友價269元，不鏽鋼餐具4件組339元；史迪奇立體造型洗衣籃原價850元，卡友價569元；史迪奇隧道帳篷卡友價1,170元，打造親子共享空間。另外還有嚕嚕車、摺疊椅，帶小孩外出遊玩、露營少不了。

寵物用品更是令人心動，蠟筆小新迷必收「小白造型寵物窩」，卡友價1,380元；「廣志臭襪子寵物藏食玩具＋逗貓棒」卡友價550元；「蠟筆小新寵物背包胸背／牽繩套組」卡友價1,600元。PEANUTS系列則有「史努比房子貓抓板」1,290元、「房子寵物窩」2,900元及「春遊寵物沙發」1,900元，讓毛小孩的生活空間也充滿萌趣。

蠟筆小新系列廣志逗貓棒。圖／全聯福利中心提供
蠟筆小新系列廣志逗貓棒。圖／全聯福利中心提供
蠟筆小新系列小白造型寵物窩。圖／全聯福利中心提供
蠟筆小新系列小白造型寵物窩。圖／全聯福利中心提供
BRUNO寶可夢單板熱壓三明治機，能把早餐變成滿滿的寶可夢圖樣。圖／全聯福利中心提供
BRUNO寶可夢單板熱壓三明治機，能把早餐變成滿滿的寶可夢圖樣。圖／全聯福利中心提供
多款好物讓您一次擁有，最低4.7折起就能免運送到家。圖／全聯福利中心提供
多款好物讓您一次擁有，最低4.7折起就能免運送到家。圖／全聯福利中心提供

寵物 毛小孩 寶可夢

延伸閱讀

台南的低碳普度「新紙錢三燒」 結合全聯設64處紙錢集中箱

大全聯推「寶可夢卡牌解謎遊戲」送限量硬幣！還有全新卡牌粉絲快收集

「全聯先生」邱彥翔回歸！颱風廣告重出江湖　沉潛2年復出暖身

北美任天堂曾想擬人化《寶可夢》 「歐派皮卡丘」嚇壞石原恆和

相關新聞

全聯30款卡通周邊卡友價4.9折起 寶可夢電烤盤換起來 廣志系列搞怪必收

迎接開學季，全聯再度推出驚喜「卡通總動員」卡友超值預購活動，橫跨家庭與寵物用品，集結寶可夢、史迪奇、奇奇蒂蒂、蠟筆小新、...

SEVENTEEN成員HOSHI入伍倒數 穿上Canada Goose每張都值得粉絲收藏

韓團SEVENTEEN成員陸續入伍，Hoshi也即將在9月16日以陸軍現役兵身份入伍，在此之前，Hoshi攜手Canad...

「teamLab共創！未來園 高雄」9月場景換季！閉展倒數中

來自日本的「teamLab共創！未來園」在全世界已有超過1500萬人體驗，移展高雄獲得廣大好評，主辦單位聯合數位文創表示本展為2025年台灣唯一站，於國立科學工藝博物館2樓一、二特展廳展出中，目前進入閉展倒數，歡迎大小朋友們把握時間參觀，一起來體驗！

專訪／從阿嬤「灶咖」勇闖米其林廚房：侯布雄副主廚梁維維的料理人生

《臺灣米其林指南2025》星級餐廳日前名單揭曉，代表「侯布雄 L'Atelier de Joël Robuchon」上台...

七夕佳節情侶信物 PANDORA可鐫刻 SWAROVSKI水晶花 Olivia Yao很有機

七夕情節將至，是選購情侶信物、互相贈禮的絕佳時機。Pandora推出全新ESSENCE系列，以流沙與波紋為設計靈感，詮釋...

免稅限定！昇恆昌聯手金門酒廠 九年窖藏高粱限量上市迎中秋

金門高粱酒以百年釀造工藝與濃厚文化底蘊，是台灣最具代表性的伴手禮。今年中秋，昇恆昌免稅店與金門酒廠再度合作，推出免稅限定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。