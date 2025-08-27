全聯30款卡通周邊卡友價4.9折起 寶可夢電烤盤換起來 廣志系列搞怪必收

迎接開學季，全聯再度推出驚喜「卡通總動員」卡友超值預購活動，橫跨家庭與寵物用品，集結寶可夢、史迪奇、奇奇蒂蒂、蠟筆小新、史努比等超人氣IP，將日常生活升級為療癒萌物。即日起至9月25日，超過30款品項最低4.9折起，還享免運送到家服務，從學生到親子家庭、甚至毛小孩，人人都能找到心頭好，讓開學季更添溫度。

全聯深耕會員經營，針對卡友規劃專屬預購方案，鎖定廚房家電、療癒IP商品及高實用性品項。回顧過去寶可夢、蠟筆小新、櫻桃小丸子等購換活動，皆掀起收藏熱潮。今年「卡通總動員」結合開學與萌寵商機，瞄準學生、親子及寵物3大族群，讓卡友以最優惠價格一次補齊生活所需。

此次最吸睛的商品首推「BRUNO寶可夢聯名小家電」，多功能電烤盤具備煎、烤、炒、煮多用途，搭配6款寶可夢壓紋烤盤，從章魚燒到牛排都能萌翻全場，搶先為即將到來的中秋聚會做好準備，原價5,280元，50福利點加3,580元即可6.8折入手。另有單板熱壓三明治機，原價2,980元，10福利點加1,799元即可擁有，從早餐就眼睛一亮、精神百倍。

家庭日用品同樣萌力滿點，奇奇蒂蒂陶瓷碗2入組卡友價269元，不鏽鋼餐具4件組339元；史迪奇立體造型洗衣籃原價850元，卡友價569元；史迪奇隧道帳篷卡友價1,170元，打造親子共享空間。另外還有嚕嚕車、摺疊椅，帶小孩外出遊玩、露營少不了。