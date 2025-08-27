專訪／從阿嬤「灶咖」勇闖米其林廚房：侯布雄副主廚梁維維的料理人生

快訊

聯合報／ 記者黃仕揚陳睿中／專題報導
侯布雄法式餐廳副主廚梁維維帥氣的外型，近日在社群媒體引發熱議。記者沈昱嘉／攝影
《臺灣米其林指南2025》星級餐廳日前名單揭曉，代表「侯布雄 L'Atelier de Joël Robuchon」上台領取二星榮耀的副主廚梁維維（Wei Wei），因其帥氣的外表瞬間引爆社群討論，也意外成為今年米其林頒獎名單以外的「星光」焦點。

五官立體帥氣的梁維維，年僅32歲，是正港的台灣人，高中畢業後赴法國學習餐飲，在多間米其林餐廳歷練，回台後曾任職多家知名餐廳與星級飯店，三年前獲松尾主廚邀約，加入侯布雄台北團隊。由於過去在侯布雄掌舵的松尾洋平主廚，已完成階段性任務返日，目前由副主廚梁維維掌勺；根據規劃，最快明年就有機會看到梁維維出任主廚，若此事成真，他將成為全球首位台籍的侯布雄餐廳主廚。

當米其林的鎂光燈意外聚焦，他卻選擇謙遜以對。梁維維說，料理不需繁複，「Less is more」才是美味的核心。從兒時仰望奶奶在廚房做菜的背影，到法國嚴苛的廚房磨練，他的味覺記憶拼湊出一套獨特的料理哲學。

現在就跟著記者的專訪，一起去了解這位廚藝跟顏值兼具的廚師，面對料理與人生的態度。

Q.很多人好奇「維維」是藝名嗎？可以說說名字由來嗎？

A.梁維維是我的本名，當時爸媽會取這名字，是因為出生前，他們誤以為第一胎會是女生，所以老早取好名字要叫「維維」；結果沒想到生出來後，竟是個男生，但這名字爸媽又很喜歡，所以就還是保留下來！

Q.代表侯布雄餐廳上台領獎時，獲得網友極大的關注與討論，自己最大的感想？

A.從來沒想過自己會這樣爆紅，當初只是想說代餐廳去領獎而已，由於短時間內在社群上大量曝光，也有朋友打趣傳訊息來虧我「你可以不要再出現在我的個版上了嗎？」

不過其實，在那個當下「我覺得對其他餐廳Chef感到很不好意思，所以有一一去道歉」，因為榮耀是屬於現場的大家。但也因為這樣的關注，意外讓更多人認識了侯布雄餐廳。

Q.對於剛認識侯布雄餐廳的消費者，你會怎樣介紹這家餐廳？

A.侯布雄餐廳的料理精神「是以簡單、避免過多的擺盤」，因為侯布雄先生所提倡的是「尊重食材」，所有的原料都不會做很複雜的變化，這樣「回歸本質、注重純粹」的法式料理精神，也完整體現在侯布雄台灣。

Q.可以說說，大概從什麼時候開始對料理有興趣？

A.因為我的奶奶很會做菜，小時候逢年過節，她都會親自下廚，款待全家人。從那時候就覺得，「阿嬤一個人做菜很辛苦，不過卻可以透過料理把整個家族凝聚起來，這是一股很溫暖的力量，未來也想要跟她一樣」。

Q. 為什麼會選擇赴法國廚藝學校學習？

A.其實一開始有嘗試過學做不同的料理，但最後發現自己還是對於法式料理最感興趣，而既然要學法式料理，當然就得到發源地，從最基礎熬高湯、做醬汁學起。也是去了法國廚藝學校開始學習後，才知道「熬高湯是做法式料理很基礎且重要的環節，你要先能做好它，才有辦法繼續往下做其他東西」。

Q.在異國學習最辛苦的地方是什麼？最有成就感的又是什麼？

A.最辛苦的地方應該就是體力跟精神上的耗損，因為我在法國上班時間蠻長的，早上七點就進廚房，下班通常已經是半夜兩三點，幾乎是沒什麼休息，常常會懷疑自己的身體還能不能撐下去？

但當主廚願意讓我試做一盤菜、擺一盤菜出來，同時也點頭OK可以送出去讓客人享用時，當下所有的辛勞又會化作極大的成就感，這是可以堅持下去的主因。

Q.最崇拜的餐飲界前輩是誰？或料理路上，誰是你貴人？

A.我的主廚松尾洋平。從在法國一起工作一路至今，他算是幫助我很多，「以前在那邊真的蠻辛苦，然後我也搞砸很多事」，但他都會幫我「善後」，當然我也會去修正自己做不好的地方，這過程主廚都會陪伴我，且會告訴我下次怎樣做會比較好，所以我很感激他。

Q.對想從事餐飲的後輩有什麼建議？

A.相較以前可能需要花很多時間跟資深主廚學藝，現在網路上的資訊透明且龐大，有很多廚師可以快速取得recipe(食譜)甚至料理做法，但卻無法穩定有品質的發揮，所以我認為經驗還是很重要，而這是需要長時間在餐廳的累積跟磨練。

Q.今後的目標？

A.希望我跟團隊，以及外場同事們，可以繼續在侯布雄餐廳提供好的服務及經典料理給大家，讓更多人認識侯布雄。

Q.七夕即將到來，可以介紹一下你親自打造的限定情人節套餐內容與想法嗎？

A.這次我們有研發一款「金棗與鷹嘴豆蛋糕綴Oscietra魚子醬」，吃起來酸甜帶點特別的香味，主菜則是「雞胸肉佐鴨肝乳化醬及黑松露」以低溫蒸煮的桂丁雞胸肉，吃起來肉質不柴且Q軟，再搭配乳化鴨肝醬，表層以黑松露醬條紋勾勒香氣層次，散發優雅松露芳香。

Q.七夕同時也是浪漫的節日，在料理本質上，你是較務實還是偏浪漫的人？

A.我是一個比較務實的人，落實在料理上，像我們在設計七夕菜單時，會優先去考慮客人想在這個節日吃到什麼樣的食材？譬如大家覺得魚子醬配香檳是不錯的搭配，那我們就會從這角度開始去延伸每一道料理。

【梁維維的快問快答】

Q.請問你的星座血型跟MBTI？

A.星座是天秤座、A型，MBTI我昨天才測！是INTJ (笑)

Q.早餐通常吃什麼

A.最常吃「小7」超商的無糖豆漿配一個三明治。

Q.平常愛逛夜市嗎？最常逛哪個夜市？

A.最常逛台北的晴光夜市，因為離我家很近。

Q.近期吃到最驚為天人的料理是什麼？最愛哪道台灣小吃？

A.最近吃到最好吃的是台南寶來軒的沾麵；最愛的台灣小吃是「滷肉飯」，小時候住在三興圖書館附近有家「金仙」的滷肉飯最好吃。

Q.平常的興趣是什麼？

A.打鼓。因為高中時有組樂團，還在河岸留言成果發表過。

Q.那有喜歡的音樂類型嗎？

A.其實我什麼都聽耶！K-POP也有在聽，像BLACKPINK的「JUMP」，但最愛還是重金屬樂團，像是瑞典的Arch Enemy (邪神大敵)，會放給同事們聽哈。

Q.料理人生的座右銘？

A. 「Less is more」，跟侯布雄先生的精神一樣，簡單就很好。

Q.有在關注500盤或500碗或500甜的美食指南嗎？可以推薦幾道你心目中的那一盤或碗或甜嗎？理由為何？

A.哇！好難選喔，只好自薦侯布雄的「蟹肉魚子醬」，因為一口氣可以吃到蟹肉的甜味，還有白花椰菜的creamy跟龍蝦高湯的鮮味；至於500碗名單，我自己常去吃「阿城鵝肉」。

金棗與鷹嘴豆蛋糕綴 Oscietra魚子醬。圖／侯布雄法式餐廳提供
侯布雄法式餐廳副主廚梁維維做菜時的專注神情。記者沈昱嘉／攝影
侯布雄法式餐廳副主廚梁維維，將在七夕獻上一日限定情人節套餐。圖／侯布雄法式餐廳提供
侯布雄法式餐廳副主廚梁維維接受快問快答。記者沈昱嘉／攝影
雞胸肉佐鴨肝乳化醬及黑松露。圖／侯布雄法式餐廳提供
侯布雄法式餐廳副主廚梁維維帥氣的外型，近日在社群媒體引發熱議。記者沈昱嘉／攝影
侯布雄法式餐廳副主廚梁維維帥氣的外型，近日在社群媒體引發熱議。記者沈昱嘉／攝影
