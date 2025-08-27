快訊

七夕佳節情侶信物 PANDORA可鐫刻 SWAROVSKI水晶花 Olivia Yao很有機

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
品牌代言人ARIANA GRANDE演繹Swarovski 2025春夏Idyllia系列。圖／Swarovski提供
品牌代言人ARIANA GRANDE演繹Swarovski 2025春夏Idyllia系列。圖／Swarovski提供

七夕情節將至，是選購情侶信物、互相贈禮的絕佳時機。Pandora推出全新ESSENCE系列，以流沙與波紋為設計靈感，詮釋愛情中堅定與柔軟並存的本質，並延伸出多款別具意義的心形首飾，作為無聲卻時刻陪伴在身旁的愛。在七夕佳節將至之前購買可鐫刻商品，在指定門市即可體驗客製化鐫刻服務，將最動人的愛情片段化為專屬語句。

歌姬Ariana Grande擔任全球品牌代言人的Swarovski，則呈獻採用詩意繁花和靈動蜜羽為靈感的全新Swarovski Idyllia Florere系列，作為七夕佳節的甜蜜好禮。系列共八款包括吊墜、可拆卸式耳環、胸針在內不同的設計，以水晶搭配柔和粉調、靜謐藍韻與閃耀金光色調鍍層，彷彿是獻給戀人的一束璀璨永生之花。

台灣設計師Olivia Yao Jewellery的七夕限定系列，延續Provence Haute Collection南法普羅旺斯的自然詩意，則以充滿生命力量的枝枒造型與寶石，推出五款全新設計，採用925純銀及金色金屬，搭配天然淡水珍珠、月光石及海水藍寶石，承載Olivia Yao Jewellery 一貫的細膩工藝與有機線條，既優雅亦富故事感，成為見證愛情的溫柔印記。

Swarovski Idyllia鏈墜，8,000元。圖／Swarovski提供
Swarovski Idyllia鏈墜，8,000元。圖／Swarovski提供
PANDORA自然流線鏈圈手鏈，6,680元。圖／PANDORA提供
PANDORA自然流線鏈圈手鏈，6,680元。圖／PANDORA提供
Olivia Yao Jewellery Laurier系列迷你枝枒月光石925純銀項鍊。圖／Olivia Yao Jewellery提供
Olivia Yao Jewellery Laurier系列迷你枝枒月光石925純銀項鍊。圖／Olivia Yao Jewellery提供
PANDORA自然流線雙色吊墜項，5,280元。圖／PANDORA提供
PANDORA自然流線雙色吊墜項，5,280元。圖／PANDORA提供
PANDORA自然交織流線開圈手環，13,480元。圖／PANDORA提供
PANDORA自然交織流線開圈手環，13,480元。圖／PANDORA提供
Swarovski Idyllia夾式耳環，13,000元。圖／Swarovski提供
Swarovski Idyllia夾式耳環，13,000元。圖／Swarovski提供
Swarovski Idyllia水滴形耳環，7,300元。圖／Swarovski提供
Swarovski Idyllia水滴形耳環，7,300元。圖／Swarovski提供
PANDORA自然流沙旋紋三角大型耳環圈，4,680元。圖／PANDORA提供
PANDORA自然流沙旋紋三角大型耳環圈，4,680元。圖／PANDORA提供
Olivia Yao Jewellery Freja海藍寶金色樹枝戒指。圖／Olivia Yao Jewellery提供
Olivia Yao Jewellery Freja海藍寶金色樹枝戒指。圖／Olivia Yao Jewellery提供
Olivia Yao Jewellery Laurier迷你枝枒珍珠925純銀項鍊。圖／Olivia Yao Jewellery提供
Olivia Yao Jewellery Laurier迷你枝枒珍珠925純銀項鍊。圖／Olivia Yao Jewellery提供
模特兒演繹2025 PANDORA ESSENCE系列。圖／PANDORA提供
模特兒演繹2025 PANDORA ESSENCE系列。圖／PANDORA提供
模特兒演繹Olivia Yao Jewellery七夕系列。圖／Olivia Yao Jewellery提供
模特兒演繹Olivia Yao Jewellery七夕系列。圖／Olivia Yao Jewellery提供
PANDORA迎接七夕，至指定門市購買可鐫刻商品，即可體驗客製化鐫刻服務。圖／PANDORA提供
PANDORA迎接七夕，至指定門市購買可鐫刻商品，即可體驗客製化鐫刻服務。圖／PANDORA提供

愛情 七夕 設計師

