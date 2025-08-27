七夕佳節情侶信物 PANDORA可鐫刻 SWAROVSKI水晶花 Olivia Yao很有機

七夕情節將至，是選購情侶信物、互相贈禮的絕佳時機。Pandora推出全新ESSENCE系列，以流沙與波紋為設計靈感，詮釋愛情中堅定與柔軟並存的本質，並延伸出多款別具意義的心形首飾，作為無聲卻時刻陪伴在身旁的愛。在七夕佳節將至之前購買可鐫刻商品，在指定門市即可體驗客製化鐫刻服務，將最動人的愛情片段化為專屬語句。

歌姬Ariana Grande擔任全球品牌代言人的Swarovski，則呈獻採用詩意繁花和靈動蜜羽為靈感的全新Swarovski Idyllia Florere系列，作為七夕佳節的甜蜜好禮。系列共八款包括吊墜、可拆卸式耳環、胸針在內不同的設計，以水晶搭配柔和粉調、靜謐藍韻與閃耀金光色調鍍層，彷彿是獻給戀人的一束璀璨永生之花。