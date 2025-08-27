免稅限定！昇恆昌聯手金門酒廠 九年窖藏高粱限量上市迎中秋

快訊

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「窖藏恆久」金門高粱酒單瓶容量750毫升，建議零售價2,800元。圖／昇恆昌提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金門高粱酒以百年釀造工藝與濃厚文化底蘊，是台灣最具代表性的伴手禮。今年中秋，昇恆昌免稅店與金門酒廠再度合作，推出免稅限定新品「窖藏恆久」金門高粱酒，嚴選九年陳釀酒液，象徵來自家鄉的祝福與思念。新酒款酒精濃度58度，單瓶容量750毫升，建議零售價2,800元。

「窖藏恆久」金門高粱酒結合金門獨特風土與傳統古法釀造，經九年坑道窖藏熟成，去除烈酒辛辣，口感醇厚圓潤。品飲時第一口即可感受到老酒特有的醇厚與飽滿，香氣層次豐富，帶有深邃的陳年老酒香，與類人蔘的草本風味交織相融。入口後，烏梅的果香與藥材的馥郁相互交疊，一絲微苦卻又回甘的口感，帶來細膩悠長的尾韻，每一滴都是時間雕琢出的精華。

在瓶身設計方面，以羽毛為靈感，黑金配色展現沉穩雅致，並以羽毛勾勒出台灣輪廓，寓意啟程與守護，為旅客送上跨越國界的祝福。「窖藏恆久」金門高粱酒即日起於全台昇恆昌免稅店限量販售，並舉辦試飲活動，讓旅客在啟程或歸來時，帶上一份凝聚台灣風土人情的節慶好禮。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

