快訊

政院公布內閣改組16人名單 卓榮泰明率新閣員向國人報告

比塑化劑還毒！醫示警：「1種海鮮」傷腦又害心 恐加速老化

幕後／從假日飛刀手到原民會副主委 陳義信不再「玻璃心」

聽新聞
0:00 / 0:00

冰結攜手「貓下去」 今夏派對必喝4大限定聯名調酒公開

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
KIRIN「冰結」x「貓下去敦北俱樂部」聯名酒款全系列亮相於8月27日至10月12日限時販售。圖／台灣麒麟提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
KIRIN「冰結」x「貓下去敦北俱樂部」聯名酒款全系列亮相於8月27日至10月12日限時販售。圖／台灣麒麟提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

日本罐裝調酒第一品牌 「KIRIN冰結」，今夏首度跨界與台北最具代表性的餐酒館 「貓下去敦北俱樂部」 聯名，推出限定酒單 「貓下去 Feat.冰結」，從 8 月 27 日起至 10 月 12 日限時登場。

在這次「貓下去 Feat. 冰結」活動中，KIRIN 冰結首度走進台北酒吧場景，與「台北歡樂角落」— 貓下去敦北俱樂部，攜手推出四款以冰結為基底的限定調酒。「冰結紅蘋果 RINGO」將紅蘋果甜香與清酒融合，酸甜如戀愛初嚐。「冰結藍柚子 YUZU」檸檬氣泡搭配柑橘與柚子尾韻，清爽回味無窮。

「冰結哈密瓜 MERON」香瓜甜味與琴酒草本氣息交疊，涼感成夏夜暗號。「冰結汽油彈 KAENBIN」取材自貓下去人氣酒款「厭世少女汽油彈」，焦糖、杏仁與鳳梨堆疊出濃烈卻平衡的新風味。

於8 月 27 日起至 8 月 31 日活動期間內，凡點兩杯冰結主題調酒並打卡標註冰結與貓下去，即可獲得限量驚喜好禮，數量有限，送完為止。此外，今年的中元節，雙品牌聯手在餐酒館裡加入了一份特別的儀式感，於8 月 27 日至 9 月 6 日期間，凡點任一冰結調酒即可獲得一張「冰結祈福卡」，靈感來自日本神社的「繪馬」文化，邀請大家寫下願望懸掛於店內，讓舉杯不只是一場聚會，更能留下屬於自己的一份祝福。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

活動首五日推出限時打卡活動，點兩杯冰結主題調酒即可獲得驚喜小禮，數量有限，送完為止。圖／台灣麒麟提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
活動首五日推出限時打卡活動，點兩杯冰結主題調酒即可獲得驚喜小禮，數量有限，送完為止。圖／台灣麒麟提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「冰結汽油彈 KAENBIN」（左起）以焦糖甜感與杏仁香氣融合鳳梨尾韻；「冰結紅蘋果 RINGO」結合清酒酒感與蘋果甜香；「冰結哈密瓜 MERON」帶來香瓜甜味與琴酒氣息；「冰結藍柚子 YUZU」則以檸檬氣泡襯托柑橘清香。圖／台灣麒麟提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「冰結汽油彈 KAENBIN」（左起）以焦糖甜感與杏仁香氣融合鳳梨尾韻；「冰結紅蘋果 RINGO」結合清酒酒感與蘋果甜香；「冰結哈密瓜 MERON」帶來香瓜甜味與琴酒氣息；「冰結藍柚子 YUZU」則以檸檬氣泡襯托柑橘清香。圖／台灣麒麟提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

調酒 日本 柚子

延伸閱讀

台中粗工旅館開趴 竟反鎖包廂門…強壓傳播小姐襲胸亂摸還硬上

汐止仲夏音樂派對周末登場 公所邀民眾聽音樂抽液晶電視

米其林一星金蓬萊攜手WAT 推出中秋限定「星級禮盒」

為小女兒辦水上周歲派對 劉伊心打造超華麗4公尺粉紅氣球牆

相關新聞

專訪／從阿嬤「灶咖」勇闖米其林廚房：侯布雄副主廚梁維維的料理人生

《臺灣米其林指南2025》星級餐廳日前名單揭曉，代表「侯布雄 L'Atelier de Joël Robuchon」上台...

七夕佳節情侶信物 PANDORA可鐫刻 SWAROVSKI水晶花 Olivia Yao很有機

七夕情節將至，是選購情侶信物、互相贈禮的絕佳時機。Pandora推出全新ESSENCE系列，以流沙與波紋為設計靈感，詮釋...

免稅限定！昇恆昌聯手金門酒廠 九年窖藏高粱限量上市迎中秋

金門高粱酒以百年釀造工藝與濃厚文化底蘊，是台灣最具代表性的伴手禮。今年中秋，昇恆昌免稅店與金門酒廠再度合作，推出免稅限定...

Paul Smith台南新光三越正式開幕 還原經典英式幽默、彩色條紋藏細節

英國設計師同名品牌Paul Smith向來以英式元素、彩色條紋、幽默感而獨樹一格。由台灣藍鐘代理的Paul Smith近...

冰結攜手「貓下去」 今夏派對必喝4大限定聯名調酒公開

日本罐裝調酒第一品牌 「KIRIN冰結」，今夏首度跨界與台北最具代表性的餐酒館 「貓下去敦北俱樂部」 聯名，推出限定酒單...

《獵魔女團》躍居Netflix史上最夯原創電影 台裔主管林暐意外奏功

動畫歌舞片《Kpop 獵魔女團》躍居Netflix串流平台史上最受歡迎的原創電影。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。