冰結攜手「貓下去」 今夏派對必喝4大限定聯名調酒公開

日本罐裝調酒第一品牌 「KIRIN冰結」，今夏首度跨界與台北最具代表性的餐酒館 「貓下去敦北俱樂部」 聯名，推出限定酒單 「貓下去 Feat.冰結」，從 8 月 27 日起至 10 月 12 日限時登場。

在這次「貓下去 Feat. 冰結」活動中，KIRIN 冰結首度走進台北酒吧場景，與「台北歡樂角落」— 貓下去敦北俱樂部，攜手推出四款以冰結為基底的限定調酒。「冰結紅蘋果 RINGO」將紅蘋果甜香與清酒融合，酸甜如戀愛初嚐。「冰結藍柚子 YUZU」檸檬氣泡搭配柑橘與柚子尾韻，清爽回味無窮。

「冰結哈密瓜 MERON」香瓜甜味與琴酒草本氣息交疊，涼感成夏夜暗號。「冰結汽油彈 KAENBIN」取材自貓下去人氣酒款「厭世少女汽油彈」，焦糖、杏仁與鳳梨堆疊出濃烈卻平衡的新風味。

於8 月 27 日起至 8 月 31 日活動期間內，凡點兩杯冰結主題調酒並打卡標註冰結與貓下去，即可獲得限量驚喜好禮，數量有限，送完為止。此外，今年的中元節，雙品牌聯手在餐酒館裡加入了一份特別的儀式感，於8 月 27 日至 9 月 6 日期間，凡點任一冰結調酒即可獲得一張「冰結祈福卡」，靈感來自日本神社的「繪馬」文化，邀請大家寫下願望懸掛於店內，讓舉杯不只是一場聚會，更能留下屬於自己的一份祝福。