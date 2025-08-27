聽新聞
Paul Smith台南新光三越正式開幕 還原經典英式幽默、彩色條紋藏細節
英國設計師同名品牌Paul Smith向來以英式元素、彩色條紋、幽默感而獨樹一格。由台灣藍鐘代理的Paul Smith近日於台南新光三越開設全新專門店，延續品牌一貫都會、正式中帶休閒的輕巧風格，並呈現全系列完整男女裝與配件系列。
原本在台灣已有遠百SOGO、微風信義、新光三越台中、高雄漢神等四間分店的Paul Smith本次正式進駐台南，空間設計兼容了訂製與骨董家具。像是店中並陳列了一張骨董單椅，椅面採用Paul Smith與Maharam Fabrics一同開發的Albemarle織布，同時鑄鋁香蕉的門把亦是Paul Smith多間專門店的幽默特色細節。
同時Paul Smith本季並推薦多款花卉印花或風景印花的古巴領襯衫，正合適於夏季與秋季轉換間的穿搭。小型配件如黑色飾彩條皮夾則延續品牌經典彩色條紋設計DNA，另有小白鞋則在鞋後跟加入彩色條紋設計，白色鞋舌上更有金色、草寫的Paul Smith品牌字樣，迎向微涼、舒爽的2025秋日。
