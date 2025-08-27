快訊

《獵魔女團》躍居Netflix史上最夯原創電影 台裔主管林暐意外奏功

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
《獵魔女團》累計觀看次數達2.36億，超越2021年的動作喜劇片《紅色通緝令》，躍居Netflix觀看次數新冠軍。美聯社

動畫歌舞片《Kpop 獵魔女團》躍居Netflix串流平台史上最受歡迎的原創電影

自6月20日上線以來，《獵魔女團》累計觀看次數達2.36億，超越2021年的動作喜劇片《紅色通緝令》，躍居新冠軍。片中歌曲也同樣爆紅，截至周二，已在Spotify最熱門串流歌曲榜單中占據前十名的五首。

沒有人料到《獵魔女團》會成為全球轟動之作。這部電影由索尼影業動畫公司製作，據2021年和Netflix簽署的協議，Netflix享有該公司製作串流電影的優先選擇權。

這支動畫推出時相較低調，僅在洛杉磯的Netflix Tudum戲院舉辦小型首映，因為發表日期正好在《魷魚遊戲》上映最終季的前一周。Netflix當時全力投入這部生存劇的宣傳，《獵魔女團》擺在次要位置。

不料這支動畫卻一路爆紅，相關迷因和反應的影片在社群媒體上瘋傳。Netflix上周末在戲院推出為期兩天的「卡拉OK版」，還意外讓這部串流片首度登上票房冠軍，這也Netflix有史以來首度奪下電影票房第一。Netflix也計劃在線上推出「卡拉OK版」，還準備接洽籌拍續集。

Netflix 十年來推出數百部直接上架的串流電影，但沒有一部能像大銀幕鉅片《芭比》或《魔法壞女巫》那樣抓住流行文化的話語權，《獵魔女團》終於打破了現狀。

社群媒體上充斥著粉絲隨歌起舞的影片，還有父母坦言自己也洗腦。零售商則爭相把《獵魔女團》周邊商品搬上貨架，兩年前還對授權興趣缺缺，如今卻一搶而空。這股熱潮規模已可比美迪士尼的《冰雪奇緣》。

Netflix 和製作《獵魔女團》的索尼影業正洽談續集計畫，並討論如何在漫長的製作空窗期透過相關內容持續吸引粉絲。Netflix 的電影部門主管甚至考慮未來推出真人版。

在《玩命關頭》等系列電腦逐漸疲軟、各大片廠瘋狂押寶《Minecraft》等電玩改編作品之際，《獵魔女團》成了好萊塢多年來頭一個完全原創、卻能爆紅全球的電影系列。

華爾街日報報導，台裔資深製片人林暐（Dan Lin）去年接掌Netflix電影業務時，原本只是想證明這家串流平台也能和大銀幕鉅片一樣成功。連他沒料到，第一部達成這成就的，竟會是《獵魔女團》。

林暐說：「我們當時認為自己拍了一部很適合K-pop和動漫迷的好電影。」

華爾街日報指出，《獵魔女團》只算是Netflix和索尼「夾帶」的產品，Netflix在2021年簽約拿下索尼所有院線電影的串流權。協議還包括一項承諾：至少投資6億美元，用於拍攝索尼開發、直接在Netflix上架的電影。

Netflix最早挑選索尼的案子之一，就是已開發三年的《獵魔女團》。共同導演 Maggie Kang 以自己韓國神話故事，加上童年對K-pop音樂的熱愛，構思出這部作品。

