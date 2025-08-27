快訊

「teamLab共創！未來園 高雄」9月場景換季！閉展倒數中

聯合新聞網／ 聯合數位文創
teamLab《鼓動山谷中的塗鴉自然 ── 共生的生命，年復一年》©teamLab。圖／聯合數位文創提供
teamLab《鼓動山谷中的塗鴉自然 ── 共生的生命，年復一年》©teamLab。圖／聯合數位文創提供

來自日本的「teamLab共創！未來園」在全世界已有超過1500萬人體驗，移展高雄獲得廣大好評，主辦單位聯合數位文創表示本展為2025年台灣唯一站，於國立科學工藝博物館2樓一、二特展廳展出中，目前進入閉展倒數，歡迎大小朋友們把握時間參觀，一起來體驗！

teamLab《鼓動山谷中的塗鴉自然 ── 共生的生命，年復一年》©teamLab。圖／聯合數位文創提供
teamLab《鼓動山谷中的塗鴉自然 ── 共生的生命，年復一年》©teamLab。圖／聯合數位文創提供

展覽自9/1起將迎來季節性的變化，秋季《鼓動山谷中的塗鴉自然 ── 共生的生命，年復一年》將與大家見面，山谷將換上它最美麗的紅色服裝，在秋紅花海中，呈現山谷柔性的一面，漫步其中彷彿走進詩畫一般，在體驗美麗的過程中，更可感受到不一樣的生命力。

高雄站完整打造海、陸、空三大元素，除了與沖繩夢幻連動，引進現正展出的熱門作品外，特別新增《彩繪環世界》，作品中「海豚」會在此次展覽中加入了環世界的隊伍，民眾可以體驗海豚、飛機、老鷹般自由徜徉翱翔的視野。

teamLab《鼓動山谷中的塗鴉自然 ── 共生的生命，年復一年》©teamLab。圖／聯合數位文創提供
teamLab《鼓動山谷中的塗鴉自然 ── 共生的生命，年復一年》©teamLab。圖／聯合數位文創提供

在展覽的每個作品，不僅可以靜靜地觀賞各種繽紛色彩的變化，更可以走進作品中進行沉浸式的互動體驗，互相影響、互相碰撞，讓自己也成為作品的一部份，為體驗帶來全新互動與視覺震撼，自在的享受藝術互動的美好時刻，為今年必訪的夢幻藝術展！

「teamLab共創！未來園 高雄」展出至10/12，歡迎大小朋友們，來到這裡留下屬於秋季限定場景的美麗回憶，避免展期最後人潮擁擠，提前利用平日前來，參觀品質更佳。更多展覽資訊，請隨時關注官方售票網站

「teamLab共創！未來園 高雄」9月場景換季！閉展倒數中。圖／聯合數位文創提供
「teamLab共創！未來園 高雄」9月場景換季！閉展倒數中。圖／聯合數位文創提供

■關於「teamLab共創！未來園」

「teamLab共創！未來園」是個從孩童到大人都可以一起享受的教育項目展覽。

自2013年11月在沖繩的百貨公司「琉貿百貨」初次展示以來，在雪梨、曼谷、都靈、布達佩斯、雅加達、約翰內斯堡...等世界各地舉辦。

新加坡、杜拜等地也正在開展常設展覽。至今為止，「teamLab共創！未來園」在全世界已有1500萬人體驗。

共同的創造性「共創」

https://futurepark.teamlab.art/zh-hant/about/

朋友 teamLab

