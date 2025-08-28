《100%哆啦A夢&FRIENDS》巡迴特展 玉山Wallet App現場購票享9折優惠

快訊

聯合新聞網／ 聯合數位文創
於展覽現場使用「玉山Wallet App」掃碼購票獨享9折優惠。圖／聯合數位文創提供
於展覽現場使用「玉山Wallet App」掃碼購票獨享9折優惠。圖／聯合數位文創提供

今年夏天哆啦A夢粉絲行程滿檔！首先是六月在台北華山園區強勢登場的《100%哆啦A夢&FRIENDS》巡迴特展，還有台東《2025臺灣國際熱氣球嘉年華》哆啦A夢熱氣球，以及各大品牌接連推出超吸睛的聯名商品。一檔接一檔的限定活動，讓大小朋友都無法抵擋哆啦A夢的可愛魅力。

由聯合數位文創主辦，並由AllRightsReserved在Fujiko Pro協力下創作的《100%哆啦A夢&FRIENDS》巡迴特展集結近百座的造型哆啦A夢，以及珍稀原畫複製手稿、大長篇漫畫場景等精彩內容。自開展以來人潮不斷，累積超過15萬觀展人次。除此之外，展覽限定的紫薯造型哆啦A夢、暗藏巧思的毛絨鑰匙圈等話題周邊商品，也引發全台搶購熱潮。展覽獨家贊助商「玉山金控」邀請民眾把握機會，一同進場朝聖哆啦A夢的奇幻世界！只要在展覽期間使用 「玉山Wallet App」掃碼現場購票就可享9折優惠。(全票490元)

玉山Wallet是市場第一個打造「卡片管理功能」的電子錢包，依據個人消費習慣自主開關慣自主開關每張玉山信用卡及簽帳金融卡的交易通路與單筆限額，消費時也會收到推播通知，若不小心遺失卡片，也可以透過玉山Wallet選擇多張卡片同時掛失並線上申請補發。此外，玉山率先採行「玉山Wallet App驗證」，可於每筆網路3D交易時，經由原玉山Wallet App的驗證方式(例如生物辨識或密碼)確認本人同意之交易，無須再輸入OTP驗證碼，守護卡友用卡安全。

1914文化創意產業園區東二館四連棟展出。購票請上 udn售票網；客服專線請洽(02) 2649-1689（每日9:00-18:00）。現場使用「玉山Wallet App掃碼付」購票即享9折優惠，活動詳情請見玉山銀行官網

玉山 哆啦A夢 熱氣球嘉年華

