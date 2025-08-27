8月暢銷好書揭曉！鄧紫棋轉型？侯文詠睽違8年溫暖新作

在這個資訊爆炸的時代，誰的聲音最能打動人心？答案，或許是來自那些跨領域的創作者。本月備受矚目的暢銷作品，其作者並非來自傳統文學界，而是從醫師轉為專職寫作的作家、華語樂壇天后，以及擁有豐富軍旅資歷的退伍少校。他們的獨特視角與豐富的人生經歷，為作品注入了難以複製的深度與廣度，證明了最深刻的洞察，往往源自於多元的生命歷程。

《網路溫度計DailyView》以「誠品線上」網路暢銷書為基礎，透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查出2025年8月網路口碑書籍排行榜，並特別選出本月這三本受到矚目的熱銷作品。跟著我們一起，從這些跨界創作者的筆下，尋找屬於你的啟發與人生新方向吧！

NO2 .《啓示路》

作者：G.E.M.鄧紫棋

出版社：香港中和出版有限公司

華語天后G.E.M.鄧紫棋正式跨界成為作家！她的首部長篇科幻小說《啓示路》日正式出版，上市首日便創下逾20萬冊的驚人銷量。這本長達20萬字的著作，不僅延續了她2022年音樂專輯《啓示錄》的敘事，更展現了她身為創作者的廣闊視野。

鄧紫棋耗時多年，深入研究量子力學、宇宙起源及人工智慧等領域，建構出一個獨特的三重世界：虛擬的「樂土」、對應的「廢土」，以及真實世界。故事講述虛擬角色「歌莉雅」與現實女孩「秋辰曦」在不同維度中掙扎與呼應，並在身份撕裂與情感重建中，探討技術時代下「自我」與「愛」的本質命題。這本小說將硬核科幻與溫情敘事巧妙融合，在虛擬與真實的邊界引導讀者回歸人類愛的原點，同時也關涉了科技倫理、自我意識與信仰等更深層次的話題。

翻攝IG／gem0816

這部作品也獲得各界名人推薦，蔡康永讚譽「人的一生，盡全力去證明自己，在過程中體會到愛的力量」，方文山則驚嘆「一個被鎂光燈照耀的女孩，怎麼會願意走進黑暗裡，赤腳尋光。」許多粉絲也積極支持偶像的新創作，紛紛表示「預購了，已經迫不及待了」、「會不會有簽書會」、「已經買了，超級喜歡看」、「鄧紫棋真的是才女，連元宇宙這種內容都能寫」。

NO6 .《燃燒的西太平洋》

作者：梁紹先

出版社：燎原出版

《燃燒的西太平洋》由退伍少校梁紹先創作，這部堪稱全臺第一本以臺海戰爭為背景的圖像小說，自2023年以網路漫畫形式連載以來便因其高度寫實感引發關注。作者憑藉超過20年的軍旅生涯經驗，讓書中情節從武器考證到戰術推演都極度真實，甚至曾碰巧吻合無人機侵擾台灣離島等新聞事件，讓不少讀者稱讚作者是「時空旅人」。

翻攝FB／LSS 毛球

這部作品內容描繪了美中角力下的全面戰爭，戰場從深海至太空，權謀從中南海到白宮，情節毫無冷場。其單行本上市後銷售亮眼，不僅累積多刷，更呈現電子書銷量超出實體書數倍的現象。作者也善用臉書專頁與讀者積極互動，保持穩定的討論熱度。這部話題性鉅作也讓讀者直言「內容有趣且貼近現實」、「非常優秀的一部作品」、「邊看邊發抖，這就是戰爭嗎？太殘酷了」、「對各項軍武的考據都非常符合現實」，足見其引發的強烈共鳴與影響力。

2025年8月13日第四本單行本發行，作者發文介紹書中描寫北海岸、淡水甚至桃園機場等地的慘烈登陸戰役，再次獲得讀者熱情迴響，聲量持續走高。

NO8 .《變成自己想望的大人》

作者：侯文詠

出版社：皇冠

從醫師轉為專職寫作的侯文詠，在睽違八年後推出全新創作《變成自己想望的大人》。這本書作為他「成長四部曲」的最終篇，侯文詠以更加開闊的心境，回望自己人生中那些「做了才知道」的選擇。他從跨界斜槓的意外收穫，到面對人生低谷的坦然，書中充滿了真實的人生體悟，告訴我們即便繞了點路，也能看到出乎意料的風景。

翻攝誠品線上

這本書並非提供標準答案，而是引導讀者尋找自己的「好玩」與「熱情」，學習在沒有標準答案的人生中，勇敢地找尋屬於自己的方向。侯文詠曾在臉書專頁發文分享，即使是為書跑宣傳，他也能從中找到樂趣，因為這就是一個認識新朋友、尋找自己人生答案的過程。

YT／曾博恩

侯文詠在宣傳期間，與知名脫口秀演員曾博恩的一場深度對談，成功帶動聲量衝高。許多網友稱讚他的訪談「聽起來很舒服、放鬆，沒有長輩說教的感覺」，更有粉絲感性地說「真的很慶幸自己小時候是閱讀您的書長大」、「謝謝侯大哥這麼努力地跑宣傳，成為讀者們心中想望的光」、「比當醫師能治癒更多的人，謝謝您的人生分享」，足見侯文詠的作品已成為許多人的溫暖力量。

