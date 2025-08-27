出國送禮首選！十大熱門台味必買推薦 桃園機場一次全收齊

台灣最動人的，不只是一抹抹充滿人情味的笑容，還有那份獨特的台味！挑選幾款「台灣之光」伴手禮，和外國朋友分享美好風味，是展現品味與心意的時尚儀式。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查出十大代表台灣的熱門伴手禮。紅遍世界的鳳梨酥，一口咬下不僅是酸甜，更將台灣風味一起送進外國朋友的心坎裡；印有知名地標的城市啤酒杯、免稅商店與金門高粱聯名的金門高粱酒款、香氣濃郁的Cona's妮娜巧克力紛紛霸氣登場，每樣都是專屬台灣的驕傲選品，出國忘了帶禮物沒關係，桃園機場通通買得到。

網友提供

網友提供

這些台味滿點的選物早已不只是伴手禮，而是我們送給世界的一封情書，這趟旅行就從桃機出發，把最夯台味打包飛向世界吧！

No.1 酒

網友提供

網友提供

想讓外國朋友記住台灣，不只是笑容的溫度，還有那份驕傲的風味。台灣威士忌與烈酒近年在國際舞台屢獲殊榮，融合土地、氣候與釀酒師的心血，將島嶼的故事封存在一杯酒香裡。從陽光灑落的果園，到海風吹拂的酒廠，每一口都是對台灣風土的致敬。

來自西班牙的頂級「噶瑪蘭經典獨奏Fino雪莉桶威士忌原酒」在宜蘭亞熱帶氣候下熟成，造就層次深邃的酒體。濃郁雪莉香氣伴隨奶油太妃糖與絲滑巧克力，交織熱帶果香與木質尾韻，細膩奢華、回味無窮，奪下2025威士忌世界冠軍。

「金酒時光窖藏原酒6.61第二批次」開瓶瞬間，明亮柑橘香氣撲鼻而來，伴隨歲月沉澱的醇厚，果香與花香酸甜平衡、口感圓潤細膩，有如豐收暖陽灑落果園，展現金門釀酒的獨特底蘊。

免稅商店攜手台灣菸酒公司獨家推出的3款限量「OMAR原桶強度威士忌」，以旅行探索台灣為靈感，護照造型外盒與地圖設計極具收藏價值，既能細品香醇也能留作珍藏。

【網路溫度計DailyView提醒您】

◎飲酒勿開車！飲酒過量，有害健康

◎未滿18歲者禁止飲酒

No.2 茶、咖啡

網友提供

網友提供

台灣高山雲霧造就清新細緻的茶香，熱帶與亞熱帶交錯的氣候淬煉出層次豐富、風味獨特的咖啡，作為伴手禮不只是分享飲品，更是將純淨與溫暖一併送出。

「春日好日｜享念台灣精品咖啡禮盒」特選精品咖啡G1，帶有煙燻龍眼乾與溫潤堅果香，還有蜜地瓜的甜感；百年歷史台灣茶品牌遊山茶訪的雙入禮盒能喝到花香飽滿的烏龍與回甘悠長的紅茶，就像走進台灣山林，感受真摯誠意。

No.3 糕餅

網友提供

網友提供

台灣糕餅能品嚐到濃濃在地風情，又蘊藏細節控職人的極致追求！尤其是遠近馳名的鳳梨酥，從嚴選水果、精準控溫烘焙到創新的外觀設計，展現對食材的尊重與巧思，象徵台式甜點的經典符號。

送給外國朋友由世界冠軍和昇恆昌免稅商店聯手打造「武子靖黑金鳳梨酥」讓你超有面子！曾獲機場伴手禮No.1殊榮，外皮加入黑色竹炭粉，灑上星光金粉，嚴選土鳳梨3號與金鑽鳳梨17號，融合天然無鹽奶油與鹹鴨蛋，視覺到味覺都是驚喜。

另外，舊振南鳳梨酥「小金磚」以鳳梨與冬瓜醬製成柔潤內餡，酸甜恰到好處，搭配精緻典雅禮盒，是永不失手的經典之選。

No.4 糖果

網友提供

網友提供

Cona's妮娜巧克力創出全台獨家「台灣紅玉薄片夾心黑巧克力」，0.35公分的纖薄厚度，內餡藏著紅玉紅茶特有淡雅肉桂香與薄荷韻味，與70%黑巧克力交融，榮獲iTQi風味絕佳獎章頂級2星。

另一款「台灣碳焙烏龍茶薄片夾心」茶香深沉，苦甜與茶蜜香依序綻放，連續斬獲國際巧克力賽事獎項，是吃貨們難以抗拒的佳品！網友稱讚，「連國外評審也讚不絕口，紅玉香氣搭配巧克力香真是完美到極致」、「吃起來香醇比起單純的巧克力又多了些層次」。

糖村經典法式牛軋糖入口軟Q帶嚼勁，杏仁粒香脆分明，奶香與堅果香完美融合；蔓越莓多多牛軋糖添入果乾，讓甜味更清爽。

No.5 香氛沐浴

網友提供

網友提供

阿原YUAN天然手工肥皂以純淨與植癒力聞名，其中艾草皂更是人氣熱銷冠軍，使用過的網友推薦，「艾草系列我的心頭好」、「洗完後有種青草味，滿喜歡的，夏天很適合這種清爽、有草香、自然的味道」！

品牌自家農場栽種艾草，結合橄欖油、椰子油與乳油木果油為基底，再以陽明山國家公園的天然山泉水入皂，經過18道工序與60天熟成，完整保留植物精華，皂體溫潤細緻。使用時能暢通毛孔、潔淨肌膚，散發獨特艾草清香淨化異味，也帶來安神放鬆的療癒感。

No.6 文創商品

網友提供

網友提供

想帶點不一樣的回憶？昇恆昌免稅商店獨家監製「玻璃啤酒杯－城市款」，將在地特色巧妙融入杯身，每次舉杯都像在分享一段專屬台灣的故事，兼具實用與收藏價值。

經典茄芷袋、飲料提袋與環保袋深受外國人歡迎，網友分享，「我個人是說『阿嬤的愛馬仕』比較多，覺得很可愛」、「茄芷袋也有出飲料提袋，裡面可放台灣高山茶包」。

這些文創商品體現永續理念，以小巧精緻的方式將文化帶往海外，讓收禮者感受台灣在地溫度與趣味，是相當具有紀念價值的伴手禮，讓全世界一起沉醉在台灣感性中吧！

No.7 餅乾零食

網友提供

網友提供

來台灣一定要嚐的珍珠奶茶，絕對是外國朋友的必試清單！「黑糖珍奶大福」將經典飲品化身甜點新創意，軟糯麻糬皮裹著濃郁牛奶內餡，再加上Q彈黑糖珍珠，黑糖與奶香交織出濃厚台味，吃一口就感到驚喜。

還有靈感來自夜市霸主的「雞排花生」，以香氣四溢的特級花生搭配特調雞汁裹粉，撒上胡椒鹽，入口微鹹帶甜、酥脆涮嘴，把台灣小吃的靈魂濃縮進零食裡。

別忘了再帶幾包紅遍韓星圈的義美小泡芙、乖乖、蚵仔煎洋芋片，這些承載童年回憶與創新風味的零食，即使遠在海外，也能立刻喚起專屬台灣的味覺記憶。

No.8 美妝保養

網友提供

網友提供

提提研是第一個進駐法國頂級百貨Le Bon Marché的台灣品牌，吸引國際關注。「保濕金箔黑面膜」融合金箔與備長炭，有助於肌膚代謝，加入補水因子、玻尿酸與有機海藻萃取，添加維他命E，深層保濕、潤澤鎖水，一片不到50元高CP值，適合所有膚質。

愛好者推薦，「用完都讓我非常驚豔，晚上敷完拿下面膜，皮膚肉眼可見的亮白還嫩嫩的，隔天膚況也很好」、「拿出來的時候都不自覺驚訝，好高級」、「它更滋潤一點，冬天我就很常用它」。

No.9 果乾果凍

網友提供

網友提供

台灣的果乾與果凍深受外國人喜愛，用簡單的水果，把陽光、土地和心意一起打包！「陽光菓菓-愛文芒果乾」選用台南玉井產地的頂級愛文芒果，無添加防腐劑與人工香料，低溫乾燥保留水果原始香甜，每片都濃縮了陽光與果實的精華，咬下去滿溢果香，讓人一口就愛上。

還有同品牌的鳳梨乾，無糖無鹽，完整保留鳳梨酵素與營養，每包相當於兩顆台農17號金鑽鳳梨精華，手工低溫乾燥的工藝，讓酸甜平衡恰到好處，清新自然又健康。

食客推薦，「芒果乾好吃，氣味跟口感都很好，包裝時尚又復古」、「包裝精美看起來非常有質感，打算送給國外客戶，好吃會分享回購」。

No.10 沖泡即食

網友提供

網友提供

「檸檬大叔海鹽檸檬膠囊」選用台灣小農栽培的優質檸檬，完美融合海鹽的微鹹風味，酸甜平衡、清爽迷人，方便攜帶又能驚艷味蕾，是送禮的健康選擇。席捲國外網友的沖泡茶包「3點1刻」，在桃園機場第一、第二航廈也都有店面可購買，不只有原味奶茶、日月潭奶茶，還有超人氣的陪你泡台灣綜合禮盒任你挑選。

一站集齊最強台灣味 桃園機場免稅店都有

網友提供

分析說明

網友提供

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2023年07月31日至2025年07月30日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

看更多網路溫度計文章

桃園機場9大免費好去處！兒童遊戲區、隱藏版貴賓室 出國必收懶人包

旅客出國十大機場突發狀況！換SIM卡、身體不適...揭秘隱藏服務

暑假自由行、跟團首選攻略！十大遊日熱門旅行社 專家帶你玩遍日本

2025全台人氣新飯店TOP 10！度假氛圍、航空景觀、360度無邊際泳池太夢幻

人生最夢幻海景！宿霧必去景點TOP 10 巧克力山奇觀、零距離鯨鯊共游一次看