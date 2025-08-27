方效潾10年出頭搶攻C位終成TOD'S品牌大使新劇「愛麻夫人」1980神還原
一個人付出努力、總有開花結果的一日。義大利精品品牌TOD’S宣布，將邀請韓國新生代女演員方效潾（Hyorin Bang）成為最新的韓國品牌大使，同時並發表了多張平面宣傳照片與一段短影片，展現俐落氣質。
嚴格來說方效潾年紀輕輕早在20歲已以電影《Let Me In》（렛미인）於2015年出道，十年來雖然電影或戲劇並不特別集中或頻繁，唯近日則在串流平台Netflix上播出的韓國原創影集《愛麻夫人熱映中》（Aema）中演出「申柱愛」一角；該劇最大特色在於透過美術設計重現了1980年代的街景、服裝造型與時代氣氛，方效潾也在戲中扮演吃重角色，加上本次成為TOD’S韓國品牌大使，形同無論在演藝或職涯中皆以十年努力成功搶佔C位，同時方效潾近日還將有原創韓國黑色喜劇《山寨人生》將在Disney+上映，人氣持續竄升。
在最新的宣傳形象照片中，方效潾並變化了兩套造型，其中一套選擇以長版的雙排扣西裝長大衣搭配西裝褲、高跟短靴並手提一只Di Bag Folio棕色托特包，另一套造型則選擇了同為Di Bag Folio的豹紋款搭配麂皮長風衣，展現一如義大利的狂野不羈一面。Di Bag Folio是TOD’S眾多包款中的經典系列之一，除了主要選擇小牛皮為材質，並從服裝中的開衩設計轉化為包款特色，可手提、可肩背的雙重使用方式，中型款的黑色、棕色皮革訂價皆為71,900元，唯方效潾所使用的大型棕色款、中型豹紋款尚未到貨台灣，亦可前往全台TOD’S專賣店、直接詢問。
