一次吃大阪串揚＋名古屋手羽先！台北最新居酒屋「夜串坊」還有炸葡萄

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
生牛肉，390元。記者陳睿中／攝影
生牛肉，390元。記者陳睿中／攝影

為了讓台灣民眾能夠一次享受名古屋、大阪的特色料理，位於台北東區的全新日式居酒屋「夜串坊KUSHIAGE YORU」歷經數個月試營運，現已正式開幕。店內特別打破地域界線，同步提供大阪代表性的「串揚」，以及名古屋招牌的「手羽先唐揚」，打造一處極具特色的深夜食堂。

「串揚」與「手羽先唐揚」，各自是大阪、名古屋最具代表性的B級美食，擁有極高的地域辨識度。夜串坊主廚楊翔安，過去師承台北老字號日式居酒屋，以日本也罕見的「雙重搭配」型態，透過大阪常見的「串揚店」作為基礎架構，同時加入「手羽先唐揚」與多款居酒屋特色料理，呈現豐富的料理風格。

夜串坊的串揚料理，標榜每日嚴選新鮮食材，以定溫油爐現點現炸，蔬菜類更是絕不冷凍破壞口感，藉此傳達大阪串揚著重食材本質的特色。下鍋前先以冰麵漿封住食材的原味，再覆蓋上自家製、口感細緻的特製麵包粉，最後再以170度熱油將食材酥炸上桌。同時店家也設計「夜串坊風串揚醬」、「秘製水果醋」與「日式黃芥末醬」等三種沾料，藉此突顯食材滋味。

主廚推薦的「蝦泥手羽先」將雞翅中段去掉一根骨頭後，填入特製的白蝦蝦泥，用海苔捆起後，再裹上麵衣酥炸，風味鹹香立體，每支100元。切成適口大小的「菲力牛肉」則是油炸至五分熟狀態，最能體現菲力的迷人口感與油脂甜香，每支60元。「紫蘇蝦」是將蝦肉以生紫蘇葉包裹後酥炸，紫蘇葉為蝦肉帶來清新的草本香氣，每支55元。

除此之外，「葡萄」則是將邱翠葡萄切半並夾入起司、薄荷葉，透過酸甜果香與乳脂奶香、明亮草本的結合，帶來極具特色的風味，每支35元。另外還有裹上五花肉片、長度約25公分的「蘆筍」，以及內部鑲入蝦泥，並且以美乃滋、西芹與巴西里增香的「香菇」，均是夜串坊的自信之作。

店內也會依照食材狀況，不定期推出隱藏版料理。其中「無花果」透過油炸過程凝聚甜感與本身香氣，最後再搭配西班牙塞拉諾火腿絲，造就鹹甜交織的層次，每支80元。「馬頭魚」則是將台灣馬頭魚切片先以「立鱗燒」手法處理，再以串炸手法加工，呈現強烈的酥脆口感與細緻肉質，每支100元。油脂豐富的「黑喉」，同樣也是可遇不可求的隱藏佳品，每支80元。

同為招牌特色的「元祖手羽先唐揚」，夜串坊延續名古屋的風格，每日至市場購買新鮮、適合油炸的雞翅中段部位（手羽先）作為主角，以「不醃、不裹粉」的狀態進行分段二次油炸、靜置等手法處理，藉此完整鎖住雞翅的水分與精華，並賦予雞皮酥脆口感，最後再以日本馬毛刷悉心厚刷上獨門秘製醬汁，成就正宗口味。其中關鍵的獨門秘醬，乃是經過陶甕發酵3週而成，藉此濃縮風味，帶來自然醇厚的甘甜香氣，每份150元。

不僅大阪串揚、名古屋手羽先唐揚，夜串坊並提供胡麻菠菜捲、生牛肉、鐵板雞肉丸子、一口燒餃子、秘傳千層腐皮等居酒屋特色料理，更添餐桌豐富度。李陳國際設計也為店內空間營造出溫暖而輕鬆的氛圍；透過日式元素的搭配組合，塑造出俐落的都會和風感，讓民眾可以享受自在的休憩時光。

【夜串坊KUSHIAGE YORU】

地址：台北市大安區大安路一段51巷34號

電話：02-2711-9006

營業時間：17:30-00:00

鐵板雞肉丸子，280元。記者陳睿中／攝影
鐵板雞肉丸子，280元。記者陳睿中／攝影
一口燒餃子，190元。記者陳睿中／攝影
一口燒餃子，190元。記者陳睿中／攝影
夜串坊營造出輕鬆寫意的居酒屋氛圍，讓賓客能夠自在用餐。圖／夜串坊KUSHIAGE YORU提供
夜串坊營造出輕鬆寫意的居酒屋氛圍，讓賓客能夠自在用餐。圖／夜串坊KUSHIAGE YORU提供
夜串坊 KUSHIAGE YORU主打大阪風格的串揚專門料理。圖／夜串坊KUSHIAGE YORU提供
夜串坊 KUSHIAGE YORU主打大阪風格的串揚專門料理。圖／夜串坊KUSHIAGE YORU提供
秘傳千層腐皮，190元。記者陳睿中／攝影
秘傳千層腐皮，190元。記者陳睿中／攝影
蝦泥手羽先（左起）、香菇、紫蘇蝦、喜魚、菲力牛肉、葡萄，均是夜串坊的明星產品。記者陳睿中／攝影
蝦泥手羽先（左起）、香菇、紫蘇蝦、喜魚、菲力牛肉、葡萄，均是夜串坊的明星產品。記者陳睿中／攝影
「黑喉」、「馬頭魚」、「無花果」乃是店內的隱藏菜色。記者陳睿中／攝影
「黑喉」、「馬頭魚」、「無花果」乃是店內的隱藏菜色。記者陳睿中／攝影
胡麻菠菜捲，200元。記者陳睿中／攝影
胡麻菠菜捲，200元。記者陳睿中／攝影
夜串坊的串揚以呈現食材原味為主要訴求。圖／夜串坊KUSHIAGE YORU提供
夜串坊的串揚以呈現食材原味為主要訴求。圖／夜串坊KUSHIAGE YORU提供
元祖手羽先唐揚，每份150元。記者陳睿中／攝影
元祖手羽先唐揚，每份150元。記者陳睿中／攝影
蘆筍，每支55元。記者陳睿中／攝影
蘆筍，每支55元。記者陳睿中／攝影
鮭魚茶泡飯，150元。記者陳睿中／攝影
鮭魚茶泡飯，150元。記者陳睿中／攝影

