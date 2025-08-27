iPhone 17系列還有驚喜？！蘋果秋季發表會將於9月10日凌晨1點登場
蘋果秋季發表會台灣時間27日凌晨正式發出邀請函，預告將於台灣時間9月10日凌晨1點正式登場，除了將在蘋果總部Steve Jobs Theater舉辦實體活動，全球果粉也同樣可透過官網或是Apple TV App一同欣賞發表會直播。
此次邀請函的主題為「Awe dropping. 」，令人驚嘆、超震撼的意涵，加上有點神秘的亮暗光影與冷熱交融的橘紅色彩，似乎與傳言中的新色有所呼應。
據傳這次iPhone 17 Pro系列可能會迎來有別以往風格、鮮豔的主打色「橙銅色」，以及比iPhone 12 Pro太平洋藍更深邃的「深藍色」，而iPhone 17系列則可能會有今年超夯的天藍色系登場。
根據外媒預測，9月發表會除了iPhone 17、iPhone 17 Pro系列、超薄款iPhone 17 Air，還有Apple Watch Series 11、Ultra 3、SE 3之外，另外也很有可能同步亮相新款AirPods Pro 3，甚至還有M5版iPad Pro與MacBook Pro，搭配今年中WWDC公布全新整合全生態系的「Liquid Glass」介面設計，令人更期待將會帶來什麼令人耳目一新的新品，果粉們趕快訂好鬧鐘準備收看！
