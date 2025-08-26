傳承66年的經典！馬來亞餐廳「手工廣式月餅」開賣　早鳥再享9折

快訊

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「福氣雙月」月餅禮盒，一次能夠享受兩款特色口味的廣式月餅。。圖／馬來亞餐廳提供
「福氣雙月」月餅禮盒，一次能夠享受兩款特色口味的廣式月餅。。圖／馬來亞餐廳提供

中秋將至，位於台北大稻埕的老字號粵菜餐廳「馬來亞餐廳」延續多年的傳統，再度於佳節前悉心推出限量款手工廣式月餅禮盒，無論饋贈親朋好友或是自用享受，皆能展現滿滿心意，更讓熟客能夠重新回味傳承一甲子的雋永滋味。

創立約70年的馬來亞餐廳，乃是當年政商名流必訪的頂級餐廳。當時台灣尚未販售廣式月餅，因此僅能至香港購買後帶回台灣。為了讓台灣消費者能夠感受廣式月餅的滋味，馬來亞餐廳自1959年聘請香港星級飯店師傅來台製作正統的廣式月餅，以絕佳的好味道搭配精緻的鐵盒包裝，立即轟動全台，成為台灣廣式月餅的始祖，全盛時期更創下一年銷售10萬盒的最高紀錄。

傳承66年的優良傳統，馬來亞餐廳每年仍會在中秋節前特別聘請香港資深師傅登台，在台灣在地手工製作，保障品質新鮮、堅持真材實料，並且每年送驗確保無食品添加物，只為呈現最精緻正統的廣式月餅。每顆均是皮薄餡飽滿，入口時的油潤感恰到好處，綿密不黏牙，韻味悠長。其中最招牌的「伍仁金腿月餅」，內餡嚴選核桃仁、瓜子仁、橄欖仁、杏仁、芝麻、糖蓮子等頂級乾果，以及經醃漬、風乾一年的金華火腿等珍貴食材，入口鹹中帶甜，並具有豐富立體的迷人層次，乃是許多饕客的最愛。尤其將共計22種的精選食材包裹於柔軟的餅皮之中的精湛技術，也顯現師傅的深厚功力。

除伍仁金腿口味外，另還有蛋黃蓮蓉、純白蓮蓉、核桃棗泥、欖仁蓮蓉、玫瑰豆沙等多種口味，其中「玫瑰豆沙月餅」更是蔣宋美齡的最愛；還有許多政經要人、文人作家，也都是馬來亞餐廳月餅的愛好者。今年馬來亞餐廳月餅預計將於9月6日限量上市，現已開放預購。除在中秋節3週之前可享9折早鳥方案外，另有大量採購優惠，最高可享8折起，民眾可把握機會購買。

以經典鐵盒包裝的「豪華四喜」月餅禮盒，乃是馬來亞餐廳的主力明星產品。圖／馬來亞餐廳提供
以經典鐵盒包裝的「豪華四喜」月餅禮盒，乃是馬來亞餐廳的主力明星產品。圖／馬來亞餐廳提供
馬來亞餐廳許德和（左）、許恆嘉致力傳承雋永，讓賓客在中秋能夠享受經典的手工廣式月餅。記者／林士傑攝影
馬來亞餐廳許德和（左）、許恆嘉致力傳承雋永，讓賓客在中秋能夠享受經典的手工廣式月餅。記者／林士傑攝影

商品推薦

