有行旅／慢旅世遺之城 傳奇米其林
「聖誕圓舞曲 黑森林．阿爾薩斯．巴黎」慢旅三大世界遺產之城，收藏米其林最傳奇的星級餐廳。從德國巴登巴登黑森林溫泉啟程，走進法國造訪世界最古老的耶誕市集史特拉斯堡，一嘗阿爾薩斯連霸五十一年米其林三星傳奇「伊爾客棧」；前進巴黎首家博古斯餐廳，連霸五十五年三星主廚傳承，在米其林星主廚私宅享受耶誕晚宴。
有行旅「聖誕圓舞曲 黑森林．阿爾薩斯．巴黎」十一天十夜旅程，十一月三十日至十二月十日。一對一說明會，報名請洽02-8643-3543、8643-3926，或瀏覽有行旅官網。
