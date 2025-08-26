都會洗鍊的UNIQLO : C 2025秋冬系列 全系列9月5日開賣

UNIQLO日前宣布國際影后凱特布蘭琪擔任品牌大使時，凱特布蘭琪身上穿的正是UNIQLO創意總監操刀的UNIQLO : C系列。UNIQLO : C最新2025秋冬系列首波早秋單品販售中，完整全系列將於9月5日登場。

創意總監Clare Waight Keller談及本季UNIQLO : C系列時指出，「這系列將時尚動感與機能結合，展現在現代人日常生活的必備基礎款設計中，呈現既優雅又實穿的現代輪廓。」

UNIQLO : C 2025秋冬系列精選前導單品販售中，包括中性實穿的圓領款上衣、休閒寬褲，女裝亮點有繭型短版襯衫，以及七分打褶寬褲，顏色則帶來充滿秋天氣息的棕色、綠色、深灰等。

即將在9月5日登場的全系列，男女裝都分別推出喀什米爾混紡系列T恤與背心，同時推出多款融合都會感與日常實穿的百搭單品。針織單品包含女裝蓬鬆華夫格針織連帽背心、開襟外套，以及男裝圓領拉鍊開襟外套、針織西裝外套。女裝下著推出不對稱荷葉邊寬襬褲裙、男裝直筒長褲以打褶細節搭配水洗牛仔質感,呈現休閒都會風格。