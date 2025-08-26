快訊

「柯建銘必須離開國會」 朱立倫：他留立院是對不起台灣社會

冷心低壓襲擊多處淹水！高雄溫度驟降近10度 民眾：比冷氣房還冷

「小英男孩」涉綠能弊案 蔡英文辦公室：不能容忍不法行為

都會洗鍊的UNIQLO : C 2025秋冬系列 全系列9月5日開賣

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
女裝華夫格針織連帽背心，各1,290元。圖／UNIQLO提供
女裝華夫格針織連帽背心，各1,290元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO日前宣布國際影后凱特布蘭琪擔任品牌大使時，凱特布蘭琪身上穿的正是UNIQLO創意總監操刀的UNIQLO : C系列。UNIQLO : C最新2025秋冬系列首波早秋單品販售中，完整全系列將於9月5日登場。

創意總監Clare Waight Keller談及本季UNIQLO : C系列時指出，「這系列將時尚動感與機能結合，展現在現代人日常生活的必備基礎款設計中，呈現既優雅又實穿的現代輪廓。」

UNIQLO : C 2025秋冬系列精選前導單品販售中，包括中性實穿的圓領款上衣、休閒寬褲，女裝亮點有繭型短版襯衫，以及七分打褶寬褲，顏色則帶來充滿秋天氣息的棕色、綠色、深灰等。

即將在9月5日登場的全系列，男女裝都分別推出喀什米爾混紡系列T恤與背心，同時推出多款融合都會感與日常實穿的百搭單品。針織單品包含女裝蓬鬆華夫格針織連帽背心、開襟外套，以及男裝圓領拉鍊開襟外套、針織西裝外套。女裝下著推出不對稱荷葉邊寬襬褲裙、男裝直筒長褲以打褶細節搭配水洗牛仔質感,呈現休閒都會風格。

鞋履配件推出男女皆適穿的亮面綁帶鞋，有著圓弧鞋頭與厚底設計，女裝芭蕾平底鞋以T字帶鞋面設計展現優雅甜美氣質。

男裝圓領拉鍊開襟外套(長袖)，各1,490元。圖／UNIQLO提供
男裝圓領拉鍊開襟外套(長袖)，各1,490元。圖／UNIQLO提供
男裝打褶直筒長褲(牛仔)，各1,490元。圖／UNIQLO提供
男裝打褶直筒長褲(牛仔)，各1,490元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO : C 2025秋冬系列，完整全系列將於9月5日登場。圖／UNIQLO提供
UNIQLO : C 2025秋冬系列，完整全系列將於9月5日登場。圖／UNIQLO提供
UNIQLO : C 2025秋冬系列，完整全系列將於9月5日登場。圖／UNIQLO提供
UNIQLO : C 2025秋冬系列，完整全系列將於9月5日登場。圖／UNIQLO提供
芭蕾平底鞋，990元。圖／UNIQLO提供
芭蕾平底鞋，990元。圖／UNIQLO提供
女裝長大衣，各2,990元。圖／UNIQLO提供
女裝長大衣，各2,990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO 外套

延伸閱讀

台灣也將開賣！凱特布蘭琪出任UNIQLO全球品牌大使 同款襯衫掀關注

太敢穿了！倪妮「紅毯上有背後靈拉她禮服」造型太吸睛 網笑：下身基礎上身就不基礎

Uniqlo：C系列寬褲網路激推！千元有找，長腿顯瘦穿搭神器

UNIQLO、NET不再是唯一選擇 省錢達人推這間：新CP值王者

相關新聞

百貨秋上市新櫃熱鬧登場 韓國潮流品牌紛拓據點

秋上市，是各大時尚新品上市的重要檔期，也是消費者期待、百貨秋冬新櫃登場的時間點，從百貨新櫃陣容來看，隨著韓流效應，包括w...

iOS 26最新公測版上線！一般用戶2步驟也能搶先體驗「液態玻璃」新介面

蘋果秋季發表會邀請函預計今明兩天就會發出，趕在新機登場之前，現有用戶若手邊有閒置的舊裝置，可以透過加入「Apple Be...

都會洗鍊的UNIQLO : C 2025秋冬系列 全系列9月5日開賣

UNIQLO日前宣布國際影后凱特布蘭琪擔任品牌大使時，凱特布蘭琪身上穿的正是UNIQLO創意總監操刀的UNIQLO : ...

插旗台南！八色烤肉mini「肉增量50%」、日本燒肉丼加贈「買1送1券」

「八色烤肉」旗下獨食餐飲品牌「八色烤肉mini」，即將於8月29日插旗台南，進駐新光三越台南小北門店。店內主打針對個人設...

迎七夕 FENDI獻童趣巧思 Ferragamo暗藏情侶密碼

本週就是七夕情人節了。隨著浪漫氛圍逐漸升起，FENDI以多款充滿義式優雅與玩趣巧思的時尚單品，為摯愛獻上一份兼具造型感與...

巴黎午夜之吻最浪漫的一刻！梵克雅寶以時間寫詩 高級製表登台展出

梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）以時間為筆、夢想為墨，創造如夢似幻的詩意高級製表。自即日起至8月28日止...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。