插旗台南！八色烤肉mini「肉增量50%」、日本燒肉丼加贈「買1送1券」

「八色烤肉」旗下獨食餐飲品牌「八色烤肉mini」，即將於8月29日插旗台南，進駐新光三越台南小北門店。店內主打針對個人設計的韓式餐點，包括有招牌的「八色烤肉套餐」，另外還有直火嫩烤豬頸肉、起司醬醃沙朗排、泡菜豆腐鍋等不同菜色。另外還設計「韓食饗宴」超值雙人套餐，適合家庭或朋友共享。八色烤肉mini並推出升級方案，加價120元即可升級「大發套餐」，內含人氣mini海鮮煎餅、無酒精飲品，讓用餐體驗更加豐富滿足。

新光三越台南小北門店預計8月29日試營運，8月29日至8月31日期間，點購「醬淋烤牛肉」即享免費增量50% ，每日限量30份；8月29日至9月4日，到店消費任一主餐，即贈「韓式小菜兌換券」1張，價值50元，送完為止；8月29日至9月30日，加入八色烤肉mini會員，憑會員畫面再享套餐白飯免費升級「韓式紫米拌飯」，價值30元，送完為止。

日本人氣燒肉丼品牌「山牛將」，將於8月29日於新光三越台南小北門店試營運。標榜使用每日現切原肉，經強火與木炭快速烤燻，將肉汁完整封存，成就油香四溢、帶有炭香的招牌燒肉，提供原味炭燒牛肉丼、牛肉咖哩丼、原味炭燒豬肉丼等品項，並可加價升級蔥鹽風味或麻辣風味。