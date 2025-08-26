聽新聞
迎七夕 FENDI獻童趣巧思 Ferragamo暗藏情侶密碼
本週就是七夕情人節了。隨著浪漫氛圍逐漸升起，FENDI以多款充滿義式優雅與玩趣巧思的時尚單品，為摯愛獻上一份兼具造型感與心意的佳禮。柔軟百搭的FENDI Spy包，以柔美弧形外觀搭配煙草棕色FF提花襯裡，內部隱藏暗袋設計與可折釦的實用結構，成為最適合陪伴另一半的日常的經典配件。各種充滿俏皮巧思的包包吊飾，將美味的食物和討喜的動物以精湛工藝化作隨身陪伴，FENDI Sphera 耳環圓弧造型與閃爍水晶設計，為浪漫增添優雅氣質。
同樣來自義大利的精品品牌Ferragamo，一系列七夕好禮設計圍繞標誌性圖騰。小牛皮製成的精巧Ferragamo心形鏡面掛飾，搭配金屬細節與內置鏡面，優雅中蘊含貼心巧思；彷彿將擁抱隨身攜帶的Ferragamo Hug 迷你雙色手提包，採用優質小牛皮與獨特鞣製工藝，展現細膩粒面質感；不對稱設計結合金色Gancini鎖釦細節，兼具時尚與實用；與紳士皮帶和鞋履成為低調的情侶暗號。Vara蝴蝶結則變身耳飾，與款桑蠶絲領帶圖騰低調呼應。
