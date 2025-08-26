巴黎午夜之吻最浪漫的一刻！梵克雅寶以時間寫詩 高級製表登台展出

梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）以時間為筆、夢想為墨，創造如夢似幻的詩意高級製表。自即日起至8月28日止舉辦2025年「Poetry of Time時間的詩篇」高級腕表新作（採邀約制）。

共有包括今年初日內瓦鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）表展發表的新作在內共逾30只瑰麗腕表；品牌自2001年開始獲得GPHG日內瓦鐘表大賞的15件作品中亦有8件來台，極為難得。為能呈現此次如詩如畫的精彩展演，梵克雅寶將19世紀巴黎街頭街頭的亭閣意象搬到台北，兼具故事性與藝術氛圍的空間，讓人猶如走進雷諾瓦的印象派畫作中，並有墨彩琺瑯工藝工匠首度來台展演。

●2025年度全新表 巴黎星空下的浪漫邂逅

2025年度亮相的新款Pont des Amoureux腕表，猶如經典的「戀人橋」（Pont des Amoureux）複雜功能表的第二篇章。2010年問世的最初版本中，一雙戀人從塞納河的橋上相逢，每逢12點整點敲響相逢的浪漫；全新的Lady Apples Bal des Amoureux Automate腕表將場景拉近到露天咖啡館、在啟動按鈕或每逢12點整點之際攜手的兩人能互相親吻；兩人擁抱聚首之際，時間暫停走動3分鐘，完美地描繪出情感中的體感。

這十多秒的流暢動畫，有賴於人偶身上三個活動關節互相牽引靈活動作，擁有三項專利申請中的機芯耗時4年開發。有別於以往兩個互相靠攏的人也同時指示時間的逆跳設計，Lady Apples Bal des Amoureux Automate以星辰指示時間的流逝，表盤採用精緻的墨彩琺瑯，層層堆疊色彩，讓戀人在營造層次分明的巴黎美景中甜蜜攜手。

同系列的一起登台展出的全新四時款Lady Arpels Pont des Amoureux腕表，則是以不同的工藝技法詮釋了分別在破曉（Aube）、早晨（Matinée）、夜晚（Soirée）、以及月夜（Clair de Lune）四種不同時刻相聚的戀人，光影的變化將浪漫氣息無限放大，表帶上以雪花式鑲嵌了柔和或鮮艷的粉紅色剛玉、淺藍至深藍的漸變色藍寶石，瑰麗映襯表盤的視覺基調。

●全新Perlée工藝表與Fleurs d'Hawaï珠寶表齊見客

此次高級製表鑑賞會匯聚世家經典的Poetic Complications詩意複雜功能、Extraordinary Dials非凡工藝表盤以及珠寶腕表等完整系列。多款榮獲日內瓦鐘表大賞肯定的傑出之作，包括會依時綻放的Lady Arpels Heures Florales Cerisier、以及啟動會有微風吹拂和蝴蝶起舞的Lady Arpels Brise d’Été腕表。

此次也同時展出品牌首度以Perlée腕表的表殼打造的兩款全新工藝表Perlée Extraordinaire Fruits Enchantés Myrtille及Framboise。表殼邊緣環繞Perlée系列經典的金質圓珠，腕表以刻面及縐紋黃K金搭配品牌專利的微雕琺瑯（façonné enamel）打造的累累果實，細緻的金質紋理襯托光澤剔透的豐饒漿果，精巧的仙子如浮雕般輕盈停駐期間，視覺層次深邃分明。

而今年首度亮相的全新Fleurs d'Hawaï花卉珠寶系列，神秘腕表設計延伸自該系列以線條流暢的梨形切割寶石組成成花冠的絢爛設計，微微上翹的片片花瓣，展現被微風吹拂的輕靈姿態，圍繞表盤綻放，白色珍珠母表盤周圍環繞鑽石、並於12點鐘位置鑲嵌一顆梨形切割鑽石；鑲鑽鉸接表蓋則是金質圓珠與鑽石組成的花蕊，輕輕覆蓋於表盤上，可以手鐲、胸針或吊墜形式配戴。