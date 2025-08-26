iOS 26最新公測版上線！一般用戶2步驟也能搶先體驗「液態玻璃」新介面

蘋果秋季發表會邀請函預計今明兩天就會發出，趕在新機登場之前，現有用戶若手邊有閒置的舊裝置，可以透過加入「Apple Beta版軟體計畫」，搶先體驗近年來幅度最大的作業系統更新，涵蓋iOS、iPadOS、macOS Tahoe、tvOS、watchOS、HomePod軟體和AirPods韌體，一般用戶都可以下載並試用最新公開Beta版，並提供意見反饋。

WWDC25為用戶帶來整合全生態系的「Liquid Glass」設計風格，呈現半透明、具反射與折射效果，像是隨著使用者操作而動態流動的全新介面，並深度融合Apple Intelligence功能，帶來跨平台的全面性升級，命名方式也一改先前作業系統各自迭代、編號不一致的小小困擾，直接以接下來的年份為準，今年秋季的新版本編號都是26。

想體驗iOS 26公開Beta版，須先註冊加入Apple Beta版軟體計畫，若iPhone已是iOS 16.4或以上版本，只需要從「設定」>「一般」>「軟體更新」，開啟「Beta版更新項目」選項，即可選擇iOS 26 Beta版下載安裝試用。

而哪些機型可以升級iOS 26呢？從iPhone 11系列起至iPhone 16e，以及iPhone SE第2、3代都可以更新，還在使用iPhone XS系列與iPhone XR的用戶，則可以準備大躍進到全新世代。

但要注意，Beta測試版僅供評估和開發目的使用，並非最終完整版本，尤其是有比較嚴格資安版本限制的網路銀行、電子支付、股票下單操作等App，在Beta版上可能會無法正常運作，因此建議一定要先備份資料，再以閒置裝置升級試用，避免影響日常工作與生活。