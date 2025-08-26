快訊

百貨秋上市新櫃熱鬧登場 韓國潮流品牌紛拓據點

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新光三越秋上市，全台各店近百家流行品牌、美食新櫃與快閃店新登場。圖／新光三越提供
新光三越秋上市，全台各店近百家流行品牌、美食新櫃與快閃店新登場。圖／新光三越提供

秋上市，是各大時尚新品上市的重要檔期，也是消費者期待、百貨秋冬新櫃登場的時間點，從百貨新櫃陣容來看，隨著韓流效應，包括wacky willy、NONSPACE、MARK GONZALES等韓國潮流服飾品牌都相繼擴張展店，也代表著受市場歡迎的程度。

新光三越秋上市引進近百個品牌與快閃店，台北信義新天地A11引進諸多時尚潮流、香氛新櫃，持續深化沙龍香品牌與深度，1976年創立於法國的小眾香氛「L'Artisan Parfumeur阿蒂仙之香」將於9月上旬進駐；精選法國設計師飾品的「Chun Étoile」百貨首發店9月上旬登場。近年大勢崛起的韓國潮流服飾加快擴點腳步，以黃色火柴人為特色標誌的「wacky willy」9月25日進駐A11新櫃登場，另有，來自美國的環保時尚鞋履品牌「VIVAIA」9月快閃登場，以及東京百年壽喜燒名店「日山」首次登台、9月下旬進駐A4。

腳步來到捷運中山站商圈，新光三越台北南西店一館B2樓食品館正進行改裝，包括鼎泰豐等B2樓將於9月24日改裝新開幕。新櫃部分包括引進法國專業戶外品牌「Salomon」9月1日進駐三館2樓；韓國滑板潮牌「MARK GONZALES」，以及精選瑞典北歐小刺蝟、日本哥吉拉GODZILLA等品牌選品店「ChooShop」都將在9月進駐新光三越南西三館。

台北京站時尚廣場9月秋季改裝，也將進駐彩妝保養、服飾配件、美食餐飲等多家新櫃，引進韓國知名選品服飾「NONSPACE」9月4日開幕；同樣持續強化日系品牌選擇廣度，UNITED ARROWS旗下全新支線「CITEN」9月13日開幕。另有主打可換衣服的手機殼「CASEBANG」、質感頭髮護理品牌「Caprille」、主打特色野菜豚肉卷的「堇樂」、日本職人打造皮鞋「BEE ClASSIC」、日本礦物彩妝「Rachel Wine」，手搖飲「迷客夏PLUS」等，各品牌慶祝開幕將推出期間限定優惠。

新莊宏匯廣場秋季大改裝，逾30家運動休閒品牌改裝9月起陸續登場，9月12日至9月24日限時回饋於3樓、4樓改裝指定新櫃當日累計消費滿 3,000元贈100元電子抵用券。

韓國知名選品服飾「NONSPACE」9月4日進駐京站時尚廣場開幕。圖／京站提供
韓國知名選品服飾「NONSPACE」9月4日進駐京站時尚廣場開幕。圖／京站提供
韓國潮牌「MARK GONZALES」9月進駐新光三越台北南西店三館。圖／摘自品牌IG
韓國潮牌「MARK GONZALES」9月進駐新光三越台北南西店三館。圖／摘自品牌IG
韓國潮流品牌「wacky willy」9月25日進駐新光三越A11。圖／摘自品牌IG
韓國潮流品牌「wacky willy」9月25日進駐新光三越A11。圖／摘自品牌IG
來自美國的環保時尚鞋履品牌「VIVAIA」9月1日至9月30日快閃新光三越A11。圖／新光三越提供
來自美國的環保時尚鞋履品牌「VIVAIA」9月1日至9月30日快閃新光三越A11。圖／新光三越提供
UNITED ARROWS旗下全新支線「CITEN」9月13日進駐京站時尚廣場開幕。圖／摘自品牌IG
UNITED ARROWS旗下全新支線「CITEN」9月13日進駐京站時尚廣場開幕。圖／摘自品牌IG
「L'Artisan Parfumeur阿蒂仙之香」將於9月上旬進駐新光三越A11。圖／新光三越提供
「L'Artisan Parfumeur阿蒂仙之香」將於9月上旬進駐新光三越A11。圖／新光三越提供

