新貨到！vivo V60搭載蔡司超級長焦鏡頭 與泡泡瑪特ZSIGA跨界聯名

手機拍攝神器又有新貨到！vivo今天（8月26日）發表全新V60蔡司人像旗艦，搭載前後5,000萬畫素蔡司光學鏡頭外，更首度結合「蔡司超級長焦鏡頭」，將全焦段人像與全新舞台濾鏡風格加入其中，有感提升拍攝效果，打造最新潮的舞台拍攝神機；6,500mAh藍海電池與90W極速閃充，並支援IP68&IP69防塵防水功能，不論是日常工作還是假日海邊探索，都能滿足各種全日的使用需求。

為滿足年輕族群對手機外觀的重視，vivo V60推出「甜莓紫」、「靜夏藍」、「空靈灰」三款配色，即日起於全台各大通路正式開賣，購機再享早鳥限定好禮，vivo V60 12GB RAM＋256 GB ROM售價17,990元，12GB RAM＋512GB ROM售價19,990元。9月1日起搭配各大電信指定資費方案，V60手機專案價0元起。vivo同步推出vivo Buds Air3無線藍牙耳機，以AI通話降噪提供高音質享受，提供「雲朵白」、「藍莓藍」時尚雙色。

vivo V60更首度跨界與POP MART旗下人氣IP「ZSIGA」合作，推出限定個性化主題、相框等專屬內容，並加碼多款限量收藏的療癒周邊贈品，為年輕世代帶來驚喜。即日起至9月30日至全台vivo官方體驗店互動即可兌換限量好禮，並有機會加碼抽中聯名禮盒。

vivo V60承襲V系列極致人像拍攝的驚艷表現，更首次搭載1/1.95吋5,000萬畫素蔡司超級長焦鏡頭，搭配5,000萬畫素前置自拍鏡頭與800萬超廣角鏡頭，完整覆蓋遠距離特寫、日常自拍與多人合影等全場景需求。

vivo V60為V系列首款支援蔡司全焦段人像功能，包含23mm、35mm、50mm、85mm與100mm五個精選焦段，即便在遠距拍攝時仍能捕捉清晰細膩的情緒特寫。現代年輕人喜歡大膽秀自己，針對舞台拍攝需求，V60搭載全新舞台濾鏡風格，可智慧偵測舞台場景，從燈光絢爛的音樂會到活力四射的街舞比賽，或充滿回憶的校園成果表演，皆能自動優化焦點、曝光與色彩，確保構圖重點始終聚焦在人物身上。vivo V60也持續搭配V系列備受青睞的影棚級AI柔光環，針對遠近景自動調節亮度及色溫，確保色彩真實還原與細節清晰。

vivo獨有的藍海續航系統也是許多V粉重視的硬實力之一，V60搭載超薄6,500mAh藍海電池，搭配90W極速閃充，連續追劇22小時也不怕沒電。軟體技術的加持使V60的續航表現更加亮眼，低耗電精靈讓消費者於低電量時仍能使用部分基本功能，如接聽電話、讀取叫車資訊、NFC刷卡等；系統輕量化幫助關閉後台的應用程式及任務，減少CPU不必要的運行，續航更持久；旁路充電則將部分電流繞過電池，直接為手機其他元件供電，減輕電池在充電過程中的負擔及充放電迴圈次數，幫助緩解溫升、降低發熱，更有助於延長電池使用壽命。

貼近日常的AI應用，vivo V60發揮AI影像優勢，串聯影像創作、工作效率與日常娛樂。在工作溝通上，「AI字幕」從語音輸入到翻譯輸出，透過AI自動化處理，支援多語環境下應用程式內的轉寫與翻譯任務。在影像創作上，「AI擴圖」保留原始構圖基礎，延伸影像邊界；「AI反光消除」可智慧辨識並去除玻璃反光；「AI四季人像」則能精準辨識人物與景色，生成春、夏、秋、冬四種風格化場景，在夏天也能拍出冬季雪景。

vivo V60攜手POP MART旗下人氣IP「ZSIGA」，以「Step into Wonderworld 新世界入口」為主題，開啟引領年輕潮流文化的新篇章。V60搭載85mm肖像與100mm特寫的蔡司全焦段人像，將專業影像與潮玩美學結合，輕鬆捕捉年輕世代的療癒時刻與自在氛圍；獨創「一拍得底片相機」，精準還原底片相機的色彩與光影，一鍵拍出個性美照，更內建四款POP MART ZSIGA特製相框。另有聯名訂製主題，並搭配趣味抽卡機制，讓V粉在使用V60時隨時感受POP MART ZSIGA陪伴。

本次聯名除周邊設計外，亦於全台vivo官方體驗店打造主題空間，讓即日起至9月30日只要在全台任一地點找到POP MART ZSIGA，拍照上傳至FB或IG，追蹤vivo_Taiwan（FB／IG擇一），並標註#vivoV60與#vivoxPOPMART，再至vivo官方體驗店出示該貼文畫面，即可獲得vivo V60×POP MART ZSIGA聯名特製款手機掛繩（各門市數量有限，送完為止）。現場完成問卷填寫還能加碼參加抽獎，有機會將聯名禮盒帶回家。

vivo V60即日起至9月30日推出早鳥多重購機優惠：全台vivo官方體驗店限時推出早鳥回饋，購機即可享有原廠保固延長與螢幕意外保固，再加碼送vivo V60×POP MART ZSIGA 聯名限量禮盒；vivo並提供新舊V粉不同的好禮方案，V粉舊機換新機優惠最高現折3,000元，新客V粉則提供統一超商禮券3,000元的好禮，並享刷卡分期6期零利率。透過vivo線上官方商城購買，也可同享vivo V60×POP MART ZSIGA聯名限量禮盒和統一超商禮券3,000元。於指定電商通路購買V60，完成官網登錄即可獲得POP MART ZSIGA慢下來系列盲盒乙個；其中部分通路更加贈限量vivo V60×POP MART ZSIGA 聯名特製款手機包（數量有限，送完為止）。

此外，vivo加碼推出全新vivo Buds Air3無線藍牙耳機，採用藍牙6.0穩定連接技術，能滿足88ms低延遲的遊戲體驗，更擁有長達50小時的強悍續航力。具IP54防塵防水設計，以AI演算法搭配麥克風，使用AI通話降噪有效抑制背景噪音，突顯人聲；多點連接更可實現手機與平板的無縫切換，便利生活與工作轉換，即日起於全台各大指定通路開賣，售價1,199元。