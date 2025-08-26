快訊

星宇航空攜手小7 史努比化身機長搶中秋節商機

中央社／ 台北26日電
星宇航空與7-ELEVEN合作，推出聯名限定「史努比拍拍小夜燈爆米花禮盒」，禮盒內搭配一組拍拍燈及兩包香脆可口的焦糖爆米花。圖／星宇航空提供
星宇航空與7-ELEVEN合作，推出聯名限定「史努比拍拍小夜燈爆米花禮盒」，禮盒內搭配一組拍拍燈及兩包香脆可口的焦糖爆米花。圖／星宇航空提供

星宇航空股份有限公司攜手7-ELEVEN搶攻中秋節商機，推聯名限定「史努比拍拍小夜燈爆米花禮盒」，漫畫角色史努比（Snoopy）化身星宇航空機長，陪民眾度過中秋佳節。

星宇航空今天發布新聞稿表示，禮盒在門市限量販售，夜燈只要輕輕一拍就會亮，並搭配2包爆米花。

此外，寒舍集團推出「秋宴采月」中秋禮盒系列，集結5款主打不同訴求精緻月餅組合，包括結合廣式月餅、金棗鳳梨酥與手工餅乾的「賞秋」珍藏月餅禮盒、融入濾掛咖啡與中式糕點「香月」禮盒、取材旗下餐廳人氣甜品製成「豐采」桃山月餅、搭配4款特色風味「桂粵」廣式月餅及年年熱銷「金月」蛋黃酥禮盒。

雲朗觀光集團則融合文化底蘊與藝術美學，推2款風格獨具限量月餅禮盒；台北君悅酒店推「豐月和鳴」星級月餅禮盒，囊括經典與豪華價位選擇，嚴選蓮蓉雙黃、XO干貝與紅酒無花果等特色風味。

台南晶英酒店推出「窗映府城．蘭映心意」兼具美學與永續理念中秋禮盒，打破傳統不售月餅，由西點主廚廖楷平打造經典鳳梨酥、鳳梨夾心酥等多樣組合；大地酒店打造全新甜點禮盒「微笑圈圈」，結合經典奶油酥香與創意風味，應用台灣在地食材巧思，分別推出原味、桶柑與川味風味微笑餅乾。

禮盒 月餅 7-Eleven 鳳梨酥

相關新聞

新貨到！vivo V60搭載蔡司超級長焦鏡頭 與泡泡瑪特ZSIGA跨界聯名

手機拍攝神器又有新貨到！vivo今天（8月26日）發表全新V60蔡司人像旗艦，搭載前後5,000萬畫素蔡司光學鏡頭外，更...

星宇航空攜手小7 史努比化身機長搶中秋節商機

星宇航空股份有限公司攜手7-ELEVEN搶攻中秋節商機，推聯名限定「史努比拍拍小夜燈爆米花禮盒」，漫畫角色史努比（Sno...

百貨秋上市新櫃熱鬧登場 韓國潮流品牌紛拓據點

秋上市，是各大時尚新品上市的重要檔期，也是消費者期待、百貨秋冬新櫃登場的時間點，從百貨新櫃陣容來看，隨著韓流效應，包括w...

「全家」化身月餅專賣店！再推200款禮盒、烤肉組 FamiPort預購獨賣「碳佐麻里、燒肉同話、乾杯烤肉組」

瞄準中秋送禮經濟，全家便利商店自7月初即啟動首波FamiPort中秋預購，開賣月餘即創下破億元業績。距離中秋倒數40天，...

LaLaport、三井Outlet可用即享券！近200家合作品牌升級員工福利體驗

隨著企業日益重視員工體驗與數位福利，電子票券已從單純兌換工具，進化為串聯品牌與消費者的重要媒介。身為台灣企業福利領域專家...

七夕「蕉」心！7-ELEVEN限量「傳情香蕉」玩轉創意 告白「果汁BAR」同步推「香蕉醇厚乳」

七夕情人節甜蜜「蕉」心，7-ELEVEN獨創「用香蕉寫情話」告白玩法，即日起到全台7-ELEVEN購買限定包裝的「傳情香...

