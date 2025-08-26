聽新聞
星宇航空攜手小7 史努比化身機長搶中秋節商機
星宇航空股份有限公司攜手7-ELEVEN搶攻中秋節商機，推聯名限定「史努比拍拍小夜燈爆米花禮盒」，漫畫角色史努比（Snoopy）化身星宇航空機長，陪民眾度過中秋佳節。
星宇航空今天發布新聞稿表示，禮盒在門市限量販售，夜燈只要輕輕一拍就會亮，並搭配2包爆米花。
此外，寒舍集團推出「秋宴采月」中秋禮盒系列，集結5款主打不同訴求精緻月餅組合，包括結合廣式月餅、金棗鳳梨酥與手工餅乾的「賞秋」珍藏月餅禮盒、融入濾掛咖啡與中式糕點「香月」禮盒、取材旗下餐廳人氣甜品製成「豐采」桃山月餅、搭配4款特色風味「桂粵」廣式月餅及年年熱銷「金月」蛋黃酥禮盒。
雲朗觀光集團則融合文化底蘊與藝術美學，推2款風格獨具限量月餅禮盒；台北君悅酒店推「豐月和鳴」星級月餅禮盒，囊括經典與豪華價位選擇，嚴選蓮蓉雙黃、XO干貝與紅酒無花果等特色風味。
台南晶英酒店推出「窗映府城．蘭映心意」兼具美學與永續理念中秋禮盒，打破傳統不售月餅，由西點主廚廖楷平打造經典鳳梨酥、鳳梨夾心酥等多樣組合；大地酒店打造全新甜點禮盒「微笑圈圈」，結合經典奶油酥香與創意風味，應用台灣在地食材巧思，分別推出原味、桶柑與川味風味微笑餅乾。
