「全家」化身月餅專賣店！再推200款禮盒、烤肉組 FamiPort預購獨賣「碳佐麻里、燒肉同話、乾杯烤肉組」

瞄準中秋送禮經濟，全家便利商店自7月初即啟動首波FamiPort中秋預購，開賣月餘即創下破億元業績。距離中秋倒數40天，「全家」實體店舖、FamiPort型錄預購與電商平台「全家行動購」線上線下齊發，蒐羅陳耀訓麵包埠、Le Ruban Pâtisserie法朋烘焙甜點坊、紅葉蛋糕、碳佐麻里、乾杯、燒肉同話等全台名店大牌，共近200款中秋禮盒、烤肉組及秋節應景商品，滿足多元需求。10月5日前於FamiPort預購下單指定商品，享任選2件95折、3件以上92折優惠。

「全家」FamiPort網羅全台排隊名店、國際糕餅大牌，強勢推出推第二波中秋預購商組，聚焦「名店月餅、造型禮盒、特色甜點」三大類別。名店月餅首推Le Ruban法朋烘焙甜點坊「蛋黃酥」禮盒，嚴選屏東鹹蛋黃、日本熊本麵粉與丹麥天然奶油製成，口感清爽不膩；另有人氣烘焙品牌小熊菓子「拾光寶盒 留心」冰皮月餅禮盒，Q彈外皮包裹濃郁鹹香奶黃流心餡，冷藏加熱各有不同風味；造型禮盒推薦奇華餅家「迪士尼行李箱什錦禮盒」，以潮流行李箱造型搭配米奇與好友設計，內含多款經典餅點，兼具實用與收藏價值；特色甜點則有台灣老字號蛋糕品牌「紅葉蛋糕」的全新甜品「海鹽焦糖脆脆捲」，融合焦糖香氣與脆粒口感，是午後茶點的好選擇。

沒搶到「蛋黃酥界的愛馬仕」沒關係，「全家」今年再度攜手世界烘焙冠軍陳耀訓，於電商平台「全家行動購」獨家開賣「陳耀訓．麵包埠」最新力作「焦糖金沙甜酥餅」，以鹹蛋黃結合手作焦糖醬與高級奶油，外皮酥香不油膩、內餡鹹甜平衡，每盒售價720元；此外，明星商品「鳳凰酥」同步販售，以丹麥LURPAK奶油、熊本麵粉製成酥鬆外皮，內餡選用台灣金鑽鳳梨與醃漬紅土鹹蛋黃，酸甜中帶鹹香，單件599元、2件999元、4件特價1,799元。

「全家」實體店舖精選近百款禮盒，聚焦「經典糕餅、異國點心、萌趣聯名、健康養生」四大主題，從200元內輕鬆伴手禮，到千元以上頂級禮盒一應俱全，亦有即買即享單顆月餅方便解嘴饞。經典糕餅承載中秋氛圍與傳統祝福，其中「奇華餅家熊貓中秋禮盒」以經典廣式月餅體現濃厚節慶感；「手信坊土鳳梨酥禮盒」選用台灣鳳梨製餡，酸甜平衡。異國點心推薦「Let’s Café鐵觀音曲奇」嚴選台灣鐵觀音入料，香氣馥郁、口感綿密；「PABLO限定蜂蜜脆餅禮盒」融合香濃蜂蜜與酥脆餅體，入口香甜層次分明；「SAKImoto夾心千層酥」外層千層酥皮香酥輕盈，內餡細膩濃郁。

萌趣聯名集結蠟筆小新、寶可夢、迪士尼、史奴比、彼得兔、卡娜赫拉等IP肖像，「蠟筆小新彩繪鳳梨酥」以趣味外盒搭配酸甜鳳梨酥，外觀萌趣討喜；另有「英記餅家史努比經典禮盒」、「比得兔厚燒海苔蛋捲」、「寶可夢脆脆燒禮盒」等，兼具實用與收藏。

備戰中秋全民大「烤」，「全家」攜手燒烤界南霸天「碳佐麻里」、這一鍋餐飲集團旗下品牌「燒肉同話」及知名燒肉店「乾杯燒肉居酒屋」，開賣多款獨家烤肉商組，從百元有找的烤串，到千元以上A5和牛奢華組合，多價位選擇一次滿足。烤肉套組方面，「全家」FamiPort獨家預購南台灣人氣燒肉品牌碳佐麻里「台灣豬禮盒」與「美國安格斯牛禮盒」兩大烤肉套組，涵蓋雪花豬、梅花豬、珍稀雞伯伯、鹿野雞腿肉及安格斯牛肋眼、無骨牛小排、PRIME板腱等嚴選肉品，附贈三款人氣調味料，在家即可複製餐廳級燒肉盛宴；另有「乾杯和牛燒肉禮盒」，集結日本A5和牛、牛五花與澳洲穀飼橫膈膜，並附上招牌燒肉醬與椒鹽；「燒肉同話經典組合烤肉組」匯集日本、美國、伊比利豬、紐西蘭和牛牛舌等七國肉品，滿足肉食愛好者的澎湃需求。

「全家」FamiPort同步網羅多款生鮮、串物與特色烤物周邊，包括澳洲和牛無骨牛小排、活凍生白蝦、智利鮭魚薄切等高品質生鮮食材，以及原味炭烤牛肉串、炭烤豬肉串等多種烤串選擇，最低銅板價即可入手；更有以海鮮串物為造型的BBQ燒烤棉花糖、煉乳片烤麻糬等趣味甜點。即日起至10月5日預購指定商品，任選2件享95折、3件以上享92折優惠。