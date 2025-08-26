聽新聞
0:00 / 0:00
LaLaport、三井Outlet可用即享券！近200家合作品牌升級員工福利體驗
隨著企業日益重視員工體驗與數位福利，電子票券已從單純兌換工具，進化為串聯品牌與消費者的重要媒介。身為台灣企業福利領域專家，Edenred宜睿智慧宣布與台灣三井不動產結盟合作，將「即享券」導入旗下Mitsui Shopping Park LaLaport與MITSUI OUTLET PARK，成為首度進軍Outlet通路的重要里程碑。
台灣三井不動產目前營運及開發中商業設施共6座，其中LaLaport南港與台中店匯聚約300個品牌，鎖定高黏著度在地客群；而MITSUI OUTLET PARK則橫跨北中南三地，結合國際與日系品牌，以優惠價格與度假氛圍吸引全台與海外消費者。透過此次合作，LaLaport可將企業員工福利延伸至日常消費場景，提升使用頻率；Outlet則強化節慶與休閒購物體驗，帶動更高兌換動機。
Edenred以「即享券」整合發券管理、核銷流程與系統串接，已覆蓋全台上萬處場域，從餐飲、電商至娛樂，逐步建構完整消費生態。2011年至2024年間，Edenred在台發行即享券達2.5億張，合作品牌190家，企業客戶3,073家，此次攜手台灣三井不動產則成為第191家合作夥伴。
透過合作，企業員工可即時將福利資源應用於場域內逾500家品牌，實現企業福利與日常消費無縫整合。台灣三井不動產董事長久一康洋表示，這是零售與金融科技跨界的重要合作，將成為里程碑。Edenred台灣總經理吳宗翰則指出，此舉不僅提升員工福利使用意願與滿意度，也助力商場觸及新客群，創造企業、商場與消費者三贏局面。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言