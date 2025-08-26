LaLaport、三井Outlet可用即享券！近200家合作品牌升級員工福利體驗

隨著企業日益重視員工體驗與數位福利，電子票券已從單純兌換工具，進化為串聯品牌與消費者的重要媒介。身為台灣企業福利領域專家，Edenred宜睿智慧宣布與台灣三井不動產結盟合作，將「即享券」導入旗下Mitsui Shopping Park LaLaport與MITSUI OUTLET PARK，成為首度進軍Outlet通路的重要里程碑。

台灣三井不動產目前營運及開發中商業設施共6座，其中LaLaport南港與台中店匯聚約300個品牌，鎖定高黏著度在地客群；而MITSUI OUTLET PARK則橫跨北中南三地，結合國際與日系品牌，以優惠價格與度假氛圍吸引全台與海外消費者。透過此次合作，LaLaport可將企業員工福利延伸至日常消費場景，提升使用頻率；Outlet則強化節慶與休閒購物體驗，帶動更高兌換動機。

Edenred以「即享券」整合發券管理、核銷流程與系統串接，已覆蓋全台上萬處場域，從餐飲、電商至娛樂，逐步建構完整消費生態。2011年至2024年間，Edenred在台發行即享券達2.5億張，合作品牌190家，企業客戶3,073家，此次攜手台灣三井不動產則成為第191家合作夥伴。