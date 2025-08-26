快訊

傻眼！陳奕迅來台活動前2日突宣布取消 荒唐理由曝光

衛福部長邱泰源已在打包辦公室？ 傳他先接任「代理部長」

泓德能源總座100萬元交保 股價重創「市值蒸發183億」公司發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

七夕「蕉」心！7-ELEVEN限量「傳情香蕉」玩轉創意 告白「果汁BAR」同步推「香蕉醇厚乳」

聯合報／ 記者陳立儀／台北即時報導
七夕情人節前夕，7-ELEVEN推出「傳情香蕉」，果汁BAR亦同步推出「香蕉醇厚乳」。圖／7-ELEVEN提供
七夕情人節前夕，7-ELEVEN推出「傳情香蕉」，果汁BAR亦同步推出「香蕉醇厚乳」。圖／7-ELEVEN提供

七夕情人節甜蜜「蕉」心，7-ELEVEN獨創「用香蕉寫情話」告白玩法，即日起到全台7-ELEVEN購買限定包裝的「傳情香蕉（兩入組）」，即可獲得一支專屬「香蕉筆」，以符合食品安全成分的食用醋製成特殊墨水，在香蕉皮上稍微用力下筆，約20分鐘後文字自然浮現，鼓勵民眾寫上想說的話，無論送給伴侶、朋友或家人都能傳遞甜蜜心意，首批限量8.3萬包，售完為止。

香蕉富含鉀、醣類、維生素、礦物質及膳食纖維，不僅方便食用，更是大家日常補充營養的優質食材，長年深受各年齡層喜愛。7-ELEVEN長期推動在地採購、支持農產推廣，全台逾7,100間門市穩定供應多元香蕉商品組合，包括單入上等蕉、兩入重量分享包、四入串蕉等規格，滿足不同消費需求，亦攜手農業部農糧署，透過多元產品組合引導零售消費市場成為香蕉產銷供應鏈一環，不僅便利民眾採購本土優質香蕉，同時與近千位在地農民契作，為其帶來穩定收入，更協助穩定香蕉產銷。

七夕情人節前夕，7-ELEVEN除推出「傳情香蕉」外，逾300間門市的「果汁BAR」同步推出「香蕉醇厚乳」（售價79元），以香蕉製成果泥鎖住甜香，不加一滴水成就濃醇口感。新品上市期間享單杯88折優惠，每週四果汁日再享單杯69元，9月1日至9月3日響應軍人節，更祭出「香蕉醇厚乳」、「香蕉牛奶」同品項買2送2超值優惠。

愛吃香蕉別錯過「OPENPOINT行動隨時取」長期優惠組合，包含香蕉10根160元、重量分享包雙蕉10入280元，以及果汁BAR「香蕉牛奶包月方案」30天10入550元（現省140元），另有「果汁BAR指定品項30天10入720元」方案，可任選79元至99元現打果汁。

七夕佳節同步推薦至「i划算」平台選購「日本空運心心相印紅無籽葡萄禮盒」，每一顆葡萄果粒皆呈愛心形狀，品種浪漫命名為「My Heart」，外型討喜、果肉甜脆且無籽可連皮食用，為7-ELEVEN特別導入的稀有葡萄品種，告白價單盒2,099元（愛你久久），一次訂購兩盒平均一盒1,920元（依舊愛你），是七夕傳情表心意的最佳浪漫果禮。

●附註：詳細活動內容以門市、APP公告為準。

七夕來「蕉」心，7-ELEVEN推限量「傳情香蕉」玩轉創意告白。圖／7-ELEVEN提供
七夕來「蕉」心，7-ELEVEN推限量「傳情香蕉」玩轉創意告白。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手農業部農糧署及香蕉產業策略聯盟共同支持在地香蕉產銷，每日平均銷售超過10萬根。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手農業部農糧署及香蕉產業策略聯盟共同支持在地香蕉產銷，每日平均銷售超過10萬根。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN長期支持農產推廣，全台門市穩定供應多元香蕉商品組合，包括單入上等蕉、兩入重量分享包、四入串蕉等規格。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN長期支持農產推廣，全台門市穩定供應多元香蕉商品組合，包括單入上等蕉、兩入重量分享包、四入串蕉等規格。圖／7-ELEVEN提供
七夕情人節甜蜜「蕉」心，7-ELEVEN獨創「用香蕉寫情話」告白玩法，即日起購買限定包裝的「傳情香蕉（兩入組）」，即可獲得一支專屬香蕉筆，首批限量8.3萬包，售完為止。圖／7-ELEVEN提供
七夕情人節甜蜜「蕉」心，7-ELEVEN獨創「用香蕉寫情話」告白玩法，即日起購買限定包裝的「傳情香蕉（兩入組）」，即可獲得一支專屬香蕉筆，首批限量8.3萬包，售完為止。圖／7-ELEVEN提供

香蕉 七夕

延伸閱讀

中國情人節原本非這天？命理師曝七夕「試煉之愛」：求長久這樣做

農糧署合作超商推七夕新品「蕉心傳意」 促銷國產香蕉

不只拜月老！七夕轉運大法曝…求財運、戀愛運、帶娃運都靠這天

宜蘭龍潭湖七夕情人節點燈 699公尺銀河鵲橋周末浪漫登場

相關新聞

新貨到！vivo V60搭載蔡司超級長焦鏡頭 與泡泡瑪特ZSIGA跨界聯名

手機拍攝神器又有新貨到！vivo今天（8月26日）發表全新V60蔡司人像旗艦，搭載前後5,000萬畫素蔡司光學鏡頭外，更...

星宇航空攜手小7 史努比化身機長搶中秋節商機

星宇航空股份有限公司攜手7-ELEVEN搶攻中秋節商機，推聯名限定「史努比拍拍小夜燈爆米花禮盒」，漫畫角色史努比（Sno...

百貨秋上市新櫃熱鬧登場 韓國潮流品牌紛拓據點

秋上市，是各大時尚新品上市的重要檔期，也是消費者期待、百貨秋冬新櫃登場的時間點，從百貨新櫃陣容來看，隨著韓流效應，包括w...

「全家」化身月餅專賣店！再推200款禮盒、烤肉組 FamiPort預購獨賣「碳佐麻里、燒肉同話、乾杯烤肉組」

瞄準中秋送禮經濟，全家便利商店自7月初即啟動首波FamiPort中秋預購，開賣月餘即創下破億元業績。距離中秋倒數40天，...

LaLaport、三井Outlet可用即享券！近200家合作品牌升級員工福利體驗

隨著企業日益重視員工體驗與數位福利，電子票券已從單純兌換工具，進化為串聯品牌與消費者的重要媒介。身為台灣企業福利領域專家...

七夕「蕉」心！7-ELEVEN限量「傳情香蕉」玩轉創意 告白「果汁BAR」同步推「香蕉醇厚乳」

七夕情人節甜蜜「蕉」心，7-ELEVEN獨創「用香蕉寫情話」告白玩法，即日起到全台7-ELEVEN購買限定包裝的「傳情香...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。