米其林一星金蓬萊攜手WAT 推出中秋限定「星級禮盒」

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「WATx金蓬萊星級禮盒」包括兩款特色調酒與舊振南招牌「腰果酥」。圖／WAT提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

知名調酒品牌WAT今年與連續八年榮獲米其林一星的「金蓬萊遵古台菜」再度聯手，推出「WATx金蓬萊星級禮盒」，將經典台菜風味融入雞尾酒，搭配百年品牌舊振南的腰果酥，為傳統佳節帶來新鮮驚喜。

禮盒內含兩款特色調酒，其中「紅心芭樂雞尾酒」曾榮獲國際烈酒大賽雙銀牌，以芭樂自然甜香揉合玫瑰天竺葵與生薑，入口細膩馥郁；首度亮相的「包種琴通寧雞尾酒」則以文山包種茶為基底，結合小黃瓜伏特加、金桔高粱與薄荷純露，帶來清爽茶香風味。

除了調酒，禮盒更加入舊振南招牌「腰果酥」，以飽滿腰果與手工麥芽糖製成，口感酥脆不黏牙，平衡酒後餘韻。整體包裝設計以紅色系搭配燙金與玉兔意象，體面又具中秋氛圍。

「WATx金蓬萊星級禮盒」自9月1日起於 WAT 赤峰直營門市限量販售，售價599元，亦開放企業與大宗訂購，早鳥可享優惠。官方表示，希望讓「喝酒」也能展現台味與時尚感，成為今年中秋送禮新選擇。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

