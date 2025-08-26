米其林星廚Paul Lee結盟豊漁集團 攜手打造全新西式民生餐飲品牌

「無菜單料理第一股」、「初魚料亭」母公司豊漁餐飲集團（7847）宣布，由名廚李皞（Paul Lee）創立、連續七年榮獲米其林一星肯定的「Impromptu by Paul Lee 」，正式加入集團陣容。這是豊漁首次跨足西式餐飲領域，也是集團掛牌興櫃後的首宗重大合作案，預期將為品牌版圖注入強勁成長動能。

豊漁集團董事長朱𩃀理表示：「Paul Lee擁有國際視野與獨到料理風格，始終堅持創作原則、不隨波逐流。他對餐飲市場的敏銳洞察與創新企圖，與豊漁十年來從無菜單料理走向多品牌開發的方向高度契合。」

「Impromptu by Paul Lee」2018年8月開幕，不到八個月便奪下米其林一星並連年蟬聯。李皞表示，選擇此時加入豊漁是「水到渠成」的決定：「朱董也是料理人，我們彼此在專業上能互相尊重，對話起來沒有隔閡。我認為要讓餐飲品牌走得長遠，料理之外，後勤、採購、行銷與品牌擴張同等重要。豊漁在這些面向的完整資源，讓我和團隊能專注在創作與品質，並將觸角延伸至更廣大的市場。」

朱𩃀理透露，雙方未來除了經營現有餐廳，也將攜手開發融入日常生活的西式餐飲品牌。「我們在日式餐飲已建立從江戶前壽司、鐵板燒到壽喜燒鍋物等品牌，如一切順利，年底前預計全台再展店10～12間。隨著Paul Lee主廚的加入，明年度我們將發展西餐類型的大眾餐飲品牌，探索更多市場可能性。」

豊漁餐飲集團2015年自「初魚料亭」起家，在高端餐飲方面，目前旗下涵蓋江戶前壽司「初魚鮨」、頂級鐵板料理「初魚鉄板料亭」、無國界鐵板燒「li teppanyaki」、米其林一星餐廳「Impromptu by Paul Lee」及米其林二星日本料理「EIKA盈科」。