中秋倒數40天！全家月餅首波預購破億元 200款禮盒烤肉組搶市

台灣糕餅市場商機高達60億元，尤以中秋前後為銷售高峰。據全家（5903）觀察，近年糕餅朝分眾化、年輕化與日常化趨勢發展，更帶動中秋禮盒市場愈趨多元。瞄準中秋送禮經濟，「全家」自7月初即啟動首波FamiPort中秋預購，開賣月餘即創下破億元業績。

距離中秋倒數40天，「全家」化身不打烊月餅專賣店，實體店舖、FamiPort型錄預購與電商平台「全家行動購」線上線下齊發，蒐羅陳耀訓麵包埠、Le Ruban Pâtisserie 法朋烘焙甜點坊、紅葉蛋糕、碳佐麻里、乾杯、燒肉同話等全台名店大牌，共近200款中秋禮盒、烤肉組及秋節應景商品，滿足秋節送禮、中秋烤肉等多元需求。

中秋節腳步逐漸靠近，企業與個人秋節贈禮需求看漲；搶攻中秋送禮商機，「全家」FamiPort網羅全台排隊名店、國際糕餅大牌，強勢推出推第二波中秋預購商組，聚焦「名店月餅、造型禮盒、特色甜點」三大類別。名店月餅首推Le Ruban法朋烘焙甜點坊「蛋黃酥」禮盒，嚴選屏東鹹蛋黃、日本熊本麵粉與丹麥天然奶油製成，口感清爽不膩；另有人氣烘焙品牌小熊菓子「拾光寶盒 留心」冰皮月餅禮盒，Q彈外皮包裹濃郁鹹香奶黃流心餡，冷藏加熱各有不同風味。

瞄準秋節送禮需求旺盛，「全家」實體店舖精選近百款禮盒，聚焦「經典糕餅、異國點心、萌趣聯名、健康養生」四大主題，從200元內輕鬆伴手禮，到千元以上頂級禮盒一應俱全，可依送禮對象與情境自由挑選，亦有即買即享單顆月餅方便自用解嘴饞。經典糕餅承載中秋氛圍與傳統祝福，適合長輩與企業往來送禮，其中「奇華餅家熊貓中秋禮盒」以經典廣式月餅體現濃厚節慶感；「手信坊土鳳梨酥禮盒」則選用台灣鳳梨製餡，酸甜平衡。

備戰中秋全民大烤，「全家」更化身烤肉專賣店，攜手燒烤界南霸天「碳佐麻里」、這一鍋餐飲集團旗下品牌「燒肉同話」及知名燒肉店「乾杯燒肉居酒屋」，開賣多款獨家烤肉商組，從百元有找的烤串，到千元以上A5和牛奢華組合，多價位選擇一次滿足，搶攻中秋大烤商機。