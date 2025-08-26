中秋限定！ 星宇航空史努比拍拍小夜燈禮盒限量開賣
今年中秋節星宇航空與7-ELEVEN合作，推出聯名限定「史努比拍拍小夜燈爆米花禮盒」，人氣角色史努比化身為帥氣的星宇航空機長，只要輕輕一拍，柔和的光線立刻亮起，貼心設計的三段式調光功能，隨心切換亮度。聯名禮盒即日起於在全台7-ELEVEN 門市限量販售，數量有限，售完為止。
星宇航空表示，旅行的美好不應只停留在飛行，而是能延伸到每一個日常時刻。希望透過「史努比拍拍小夜燈爆米花禮盒」，能點亮大家的團聚時刻，讓星宇航空獨有的細膩質感陪伴每一個平凡又珍貴的日常生活。
星宇航空連續兩年推出史努比主題航班，深受旅客喜愛，迎接中秋佳節，特別打造輕巧可愛的「史努比拍拍小夜燈」，只要輕輕一拍，柔和的光線立刻亮起，貼心設計的三段式調光功能，隨心切換亮度。禮盒內搭配兩包香脆可口的焦糖爆米花，甜度恰到好處，香氣在口中迴盪，讓追劇、聊天、賞月的每個時刻都充滿幸福味道。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言