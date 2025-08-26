中秋限定！ 星宇航空史努比拍拍小夜燈禮盒限量開賣

快訊

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
今年中秋節星宇航空與7-ELEVEN合作，推出聯名限定「史努比拍拍小夜燈爆米花禮盒」，人氣角色史努比化身為帥氣的星宇航空機長，只要輕輕一拍，柔和的光線立刻亮起，貼心設計的三段式調光功能，隨心切換亮度。聯名禮盒即日起於在全台7-ELEVEN 門市限量販售，數量有限，售完為止。

星宇航空表示，旅行的美好不應只停留在飛行，而是能延伸到每一個日常時刻。希望透過「史努比拍拍小夜燈爆米花禮盒」，能點亮大家的團聚時刻，讓星宇航空獨有的細膩質感陪伴每一個平凡又珍貴的日常生活。

星宇航空連續兩年推出史努比主題航班，深受旅客喜愛，迎接中秋佳節，特別打造輕巧可愛的「史努比拍拍小夜燈」，只要輕輕一拍，柔和的光線立刻亮起，貼心設計的三段式調光功能，隨心切換亮度。禮盒內搭配兩包香脆可口的焦糖爆米花，甜度恰到好處，香氣在口中迴盪，讓追劇、聊天、賞月的每個時刻都充滿幸福味道。

